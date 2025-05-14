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Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Ev Kadınları İçin Emeklilik İhtimali

Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Ev Kadınları İçin Emeklilik İhtimali

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.05.2025 - 16:58

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlığın ev kadınları için emekliliği sağlayacak çalışma yapıldığını söyledi. Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam sorusuna ise “konuşmak için daha çok erken” cevabını verdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis’te düzenlenen AKP grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis’te düzenlenen AKP grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, “Ev kadınlarının emekliliklerine yönelik bir çalışmamız olacak. Haziran- temmuz ayında, altyapısını hazırladıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na da getireceğiz. İçeriği henüz netleştirmedik çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarının emeklilik hakkını arayacağız ama bunun sınırını çok iyi belirlememiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi... Sayın Cumhurbaşkanımızın bir müjdesiydi zaten' diye konuştu.

Bakan Işıkhan: Asgari ücret için daha çok erken.

Bakan Işıkhan: Asgari ücret için daha çok erken.

Gazeteciler Bakan Vedat Işıkhan’a asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağını da sordu. Bakan, “asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken” açıklamasında bulundu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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