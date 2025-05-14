Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Ev Kadınları İçin Emeklilik İhtimali
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlığın ev kadınları için emekliliği sağlayacak çalışma yapıldığını söyledi. Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam sorusuna ise “konuşmak için daha çok erken” cevabını verdi.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis’te düzenlenen AKP grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.
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Bakan Işıkhan: Asgari ücret için daha çok erken.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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