Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Ev Kadınları İçin Emeklilik İhtimali

Işıkhan, “Ev kadınlarının emekliliklerine yönelik bir çalışmamız olacak. Haziran- temmuz ayında, altyapısını hazırladıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na da getireceğiz. İçeriği henüz netleştirmedik çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarının emeklilik hakkını arayacağız ama bunun sınırını çok iyi belirlememiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi... Sayın Cumhurbaşkanımızın bir müjdesiydi zaten' diye konuştu.