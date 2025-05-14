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AKP’ye Bir Milletvekili Daha: Gelecek Parti’den İstifa Eden Hasan Ekinci AKP’ye Katıldı

AKP’ye Bir Milletvekili Daha: Gelecek Parti’den İstifa Eden Hasan Ekinci AKP’ye Katıldı

Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.05.2025 - 15:52

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekinci geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile partisinden istifa etmişti. Meclis’te yapılan AKP grup toplantısına katılan Hasan Ekinci’nin yeni partisi AKP oldu.

Hasan Ekinci’ye parti rozetini Recep Tayyip Erdoğan takarken, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile Erdoğan arasında geçen konuşma ise dikkat çekti.

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Son genel seçimlerde CHP listelerinde giren Gelecek Partisi’nde Hasan Ekinci de Konya Milletvekili olarak seçilmişti.

Son genel seçimlerde CHP listelerinde giren Gelecek Partisi’nde Hasan Ekinci de Konya Milletvekili olarak seçilmişti.

Ekinci, “Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu (PYK) ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu'na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim' diyerek partisinden ayrılmıştı.

Hasan Ekinci’nin yeni partisi AKP oldu.

Hasan Ekinci’nin yeni partisi AKP oldu.

AKP’nin bugün Meclis’te düzünlenen grup toplantısına partiye yeni katılanlara da rozetleri takıldı. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Ekinci’ye parti rozetini taktı.

Hasan Ekinci ile birlikte AKP’nin milletvekili sayısı 274’e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasında geçen konuşma 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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