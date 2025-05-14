AKP’ye Bir Milletvekili Daha: Gelecek Parti’den İstifa Eden Hasan Ekinci AKP’ye Katıldı
Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekinci geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile partisinden istifa etmişti. Meclis’te yapılan AKP grup toplantısına katılan Hasan Ekinci’nin yeni partisi AKP oldu.
Hasan Ekinci’ye parti rozetini Recep Tayyip Erdoğan takarken, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile Erdoğan arasında geçen konuşma ise dikkat çekti.
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Son genel seçimlerde CHP listelerinde giren Gelecek Partisi’nde Hasan Ekinci de Konya Milletvekili olarak seçilmişti.
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Hasan Ekinci’nin yeni partisi AKP oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasında geçen konuşma 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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