“Hodri Meydan!”: Özgür Özel’in Eleştirisine Gazeteci Cüneyt Özdemir Meydan Okuyarak Cevap Verdi

Özgür Özel katıldığı Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu'nda gazeteci Cüneyt Özdemir'e sert sözler söyledi. 'Şu an bir tanesi gitmiş Amerika'dan YouTube üzerinden yayın yapıyor. Atıyor tutuyor. O gün buradaydın, Soma'yı unutturmayacaktın. Bir 13 Mayıs günü olsun ayıraydın da geleydin bu Soma'yı unutturmadığını bir bize gösterseydin' diyen Özgür Özel'e Cüneyt Özdemir'den 'Siz Manisa’da eczacılık yaparken ben 35 yıldır gazetecilik yapıyordum, bu gidişinizle siz yine Manisa’da eczacılık yaparken ben yine gazetecilik yapıyor olacağım' cevabı geldi.