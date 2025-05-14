“Hodri Meydan!”: Özgür Özel’in Eleştirisine Gazeteci Cüneyt Özdemir Meydan Okuyarak Cevap Verdi
Özgür Özel katıldığı Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu'nda gazeteci Cüneyt Özdemir'e sert sözler söyledi. 'Şu an bir tanesi gitmiş Amerika'dan YouTube üzerinden yayın yapıyor. Atıyor tutuyor. O gün buradaydın, Soma'yı unutturmayacaktın. Bir 13 Mayıs günü olsun ayıraydın da geleydin bu Soma'yı unutturmadığını bir bize gösterseydin' diyen Özgür Özel'e Cüneyt Özdemir'den 'Siz Manisa’da eczacılık yaparken ben 35 yıldır gazetecilik yapıyordum, bu gidişinizle siz yine Manisa’da eczacılık yaparken ben yine gazetecilik yapıyor olacağım' cevabı geldi.
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CHP Lideri Özgür Özel, TMMOB tarafından düzenlenen Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu'na katıldı.
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Özgür Özel’in eleştirisine gazeteci Cüneyt Özdemir’den cevap geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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