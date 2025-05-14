Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan PKK Açıklaması: "Örgütün Dışarıdaki Kollarının da Sürece Katılması Hayati"

40 yılı aşkın süredir devam eden terörü bitirmek için risk aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı, “Terörü bitirmek için hep bir arayış içinde olduk, hiçbir siyasetçinin almadığı riskleri aldık. Karanlık hesapların saldırıları ile sabote edildi bu kararlılığımız. 40 yılı aşkın sürede milletimizin tüm fertleri acı çekmiş, kayıp vermiştir. Terör Sadece milletimizin canını yakmadı ekonomimize de darbe vurdu. Trilyon dolarlarla ifade edilen devasa kaynağı terör ve onun yol açtığı sorunlar için kullanılmıştır.” dedi.