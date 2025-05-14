Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan PKK Açıklaması: "Örgütün Dışarıdaki Kollarının da Sürece Katılması Hayati"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin grup toplantısında PKK’nın silah bırakma kararı ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Devlet Bahçeli ve Sırrı Süreyya Önder’e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK’nın Suriye ve Avrupa’daki kollarının da silah bırakma kararına katılmasının süreç için hayati olduğunu vurguladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te düzenlenen AKP grup toplantısında PKK’nın kararı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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“Hiçbir siyasetçinin almadığı riskleri aldık”
“Örgütün tüm kollarının karara katılması hayati önemde”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Hiçbir şey anlamadım ama sanırım akp karşıtı ve iyi bir şeyler söylüyorsun. ‘Beğen’e basıyorum.
pkk kendini 2002 de feshettiğini duyurup kadek isimli bir örgütle sahnede olduklarını belirtmişti. ayrıca bunların bağlı olduğu kck isimli koca bir çatı altı... Devamını Gör
senin hayati konu dediğin koltuğun başka hiçbirsey değil.Yeter ki saltanatım sürsün diyorsun