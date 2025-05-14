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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan PKK Açıklaması: "Örgütün Dışarıdaki Kollarının da Sürece Katılması Hayati"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan PKK Açıklaması: "Örgütün Dışarıdaki Kollarının da Sürece Katılması Hayati"

Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.05.2025 - 13:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin grup toplantısında PKK’nın silah bırakma kararı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Devlet Bahçeli ve Sırrı Süreyya Önder’e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK’nın Suriye ve Avrupa’daki kollarının da silah bırakma kararına katılmasının süreç için hayati olduğunu vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te düzenlenen AKP grup toplantısında PKK’nın kararı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te düzenlenen AKP grup toplantısında PKK’nın kararı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Türkiye Yüzyılı’nda yeni bir safhaya geçtik” diyen Erdoğan, “Bölücü örgütün feshi ve silahları bırakma kararını açıklaması ile Türkiye Yüzyılı'nda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safha birliğimizi beraberliğimizi güçlendirme safhasıdır. Bu safha terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırma safhasıdır. Demokrasimizin serpilmesine engel olanlara ket vuran safhadır. Kendi vatandaşlarının iradesi ile sorunlarını çözebilme kabiliyetine sahip olduğunu dosta düşmana göstermiştir.” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir siyasetçinin almadığı riskleri aldık”

“Hiçbir siyasetçinin almadığı riskleri aldık”

40 yılı aşkın süredir devam eden terörü bitirmek için risk aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı, “Terörü bitirmek için hep bir arayış içinde olduk, hiçbir siyasetçinin almadığı riskleri aldık. Karanlık hesapların saldırıları ile sabote edildi bu kararlılığımız. 40 yılı aşkın sürede milletimizin tüm fertleri acı çekmiş, kayıp vermiştir. Terör Sadece milletimizin canını yakmadı ekonomimize de darbe vurdu. Trilyon dolarlarla ifade edilen devasa kaynağı terör ve onun yol açtığı sorunlar için kullanılmıştır.” dedi.

“Örgütün tüm kollarının karara katılması hayati önemde”

“Örgütün tüm kollarının karara katılması hayati önemde”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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herohe7189

Karadeniz 2.5 trilyon metrekup asimetrik dogalgaz,Gabar Beekmez dadinda petrol,Dino Park,Colani Huda Taliban Tusiad kankalarimiz ile Kanal Istanbul,Bati Avru... Devamını Gör

Jonathan

Hiçbir şey anlamadım ama sanırım akp karşıtı ve iyi bir şeyler söylüyorsun. ‘Beğen’e basıyorum.

ahmetpamukupaagl

pkk kendini 2002 de feshettiğini duyurup kadek isimli bir örgütle sahnede olduklarını belirtmişti. ayrıca bunların bağlı olduğu kck isimli koca bir çatı altı... Devamını Gör

Otto Skorzeny

senin hayati konu dediğin koltuğun başka hiçbirsey değil.Yeter ki saltanatım sürsün diyorsun