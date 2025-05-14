Pamukkale Üniversitesi'nde "Netanyahu'nun Fotoğrafına Dart Oku Atma" Etkinliği Düzenlendi

İsrail ile Gazze arasında devam eden gerginlik, 2023 yılının Ekim ayından bu yana devam ediyor. Bu durum, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor ve Filistin'e destek olmak amacıyla global çapta eylemler düzenleniyor. İki ülke arasında bir dönem ateşkes ilan edildi fakat İsrail bu durumu kısa sürede ihlal etti.

Pamukkale Üniversitesinde de İsrail protesto edildi. İsrail devlet başkanı Benjamin Netanyahu'nun fotoğrafına dart oku atılan etkinlik sosyal medyada gündem oldu.