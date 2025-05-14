Pamukkale Üniversitesi'nde "Netanyahu'nun Fotoğrafına Dart Oku Atma" Etkinliği Düzenlendi

İsrail ile Gazze arasında devam eden gerginlik, 2023 yılının Ekim ayından bu yana devam ediyor. Bu durum, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor ve Filistin'e destek olmak amacıyla global çapta eylemler düzenleniyor. İki ülke arasında bir dönem ateşkes ilan edildi fakat İsrail bu durumu kısa sürede ihlal etti.
Pamukkale Üniversitesinde de İsrail protesto edildi. İsrail devlet başkanı Benjamin Netanyahu'nun fotoğrafına dart oku atılan etkinlik sosyal medyada gündem oldu.
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İsrail ile Hamas arasında, 19 Ocak'ta bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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