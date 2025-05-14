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Pamukkale Üniversitesi'nde "Netanyahu'nun Fotoğrafına Dart Oku Atma" Etkinliği Düzenlendi

Pamukkale Üniversitesi'nde "Netanyahu'nun Fotoğrafına Dart Oku Atma" Etkinliği Düzenlendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.05.2025 - 18:44

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İsrail ile Gazze arasında devam eden gerginlik, 2023 yılının Ekim ayından bu yana devam ediyor. Bu durum, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor ve Filistin'e destek olmak amacıyla global çapta eylemler düzenleniyor. İki ülke arasında bir dönem ateşkes ilan edildi fakat İsrail bu durumu kısa sürede ihlal etti.

Pamukkale Üniversitesinde de İsrail protesto edildi. İsrail devlet başkanı Benjamin Netanyahu'nun fotoğrafına dart oku atılan etkinlik sosyal medyada gündem oldu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

İsrail ile Hamas arasında, 19 Ocak'ta bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

İsrail ile Hamas arasında, 19 Ocak'ta bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Fakat 18 Mart sabahında İsrail anlaşmayı bozarak Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğun bir şekilde devam ettirdi. İsrail, ateşkesin başlamasından sadece 5 dakika önce hava saldırısı düzenlemiş ve Hamas'tan serbest bırakılacak esirlerin listesini almadan ateşkesin başlamayacağını belirtmişti. Hamas'ın serbest bırakacağı üç İsrailli tutsağın isimleri duyurulduktan sonra, Gazze'de barış süreci başlatılmıştı. Ancak, bu sürecin yeniden baltalanması tepkileri daha da artırdı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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