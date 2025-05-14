Parayla Satın Alamayız: Bir Öğrencinin Deniz Manzaralı Yurt Odasına Bayılacaksınız

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ozcnn16/video...
Öğrenci yurtları genel olarak kasvetli bir atmosfere sahip olmaları ile bilinir. Genel olarak şehirden uzak bölgelere kurulan öğrenci yurtları, öğrencilere sosyal bir alan tanımaz. Bu sebeple pek çoğunun zamanın büyük bir kısma ya yurtta ya okulda geçer. Sinop'ta öğrenim gören bir öğrenci yurt odasıyla tüm bu algıları yerle bir etti.
Denize sınıf konumda olan yurt odasının deniz manzarası, görenleri kendisine hayran bıraktı. Odanın sahibi manzarayı, 'Denize bakan KYK'da kalıyorsun diye derdin yok sanıyorlar.' notuyla paylaştı.
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Öğrenci yurtlarının öğrencinin konforuna göre düzenlenmesi önemli fakat ülkemizde durum çoğunlukla bunun tam tersi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Tabi ki kız yurdu. Kyk yurtlarında pozitif ayrımcılık var.