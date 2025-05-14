Parayla Satın Alamayız: Bir Öğrencinin Deniz Manzaralı Yurt Odasına Bayılacaksınız

Öğrenci yurtları genel olarak kasvetli bir atmosfere sahip olmaları ile bilinir. Genel olarak şehirden uzak bölgelere kurulan öğrenci yurtları, öğrencilere sosyal bir alan tanımaz. Bu sebeple pek çoğunun zamanın büyük bir kısma ya yurtta ya okulda geçer. Sinop'ta öğrenim gören bir öğrenci yurt odasıyla tüm bu algıları yerle bir etti.

Denize sınıf konumda olan yurt odasının deniz manzarası, görenleri kendisine hayran bıraktı. Odanın sahibi manzarayı, 'Denize bakan KYK'da kalıyorsun diye derdin yok sanıyorlar.' notuyla paylaştı.