Arabesk Müziğin Tanınmış İsimlerinden Gökhan Güney Hastaneden Son Halini Paylaştı!

'Beni merak eden tüm sevenlerim. Pazar gecesi şiddetli bel ve bacak ağrısı ile hastaneye geldik, yatışım yapıldı. Tetkikler halen devam etmekte.

Basında yer alan ve herkesi endişelendiren bir durum söz konusu değil. Emin ellerde ve sevgi ile ilgilenen bir hastanedeyim. Benim için endişelenen ve beni merak edip arayan soran herkese teşekkür ederim.'