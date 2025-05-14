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Arabesk Müziğin Tanınmış İsimlerinden Gökhan Güney Hastaneden Son Halini Paylaştı!

Arabesk Müziğin Tanınmış İsimlerinden Gökhan Güney Hastaneden Son Halini Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.05.2025 - 11:48

Geçtiğimiz saatlerde Arabesk müziğin efsanelerinden Gökhan Güney hakkında 'hastaneye kaldırıldı' haberleri çıkmıştı. Sağlık durumu hakkında endişe saçan Gökhan Güney hastaneden yaptığı paylaşımla son halini gösterdi ve sevenlerini bilgilendirdi.

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Arabesk müziğin en güçlü seslerinden biri olarak hafızalara kazınan Gökhan Güney şarkıları, filmleri ve ses getiren albümleriyle tanınmış isimlerden biri.

Arabesk müziğin en güçlü seslerinden biri olarak hafızalara kazınan Gökhan Güney şarkıları, filmleri ve ses getiren albümleriyle tanınmış isimlerden biri.

“Garibin Çilesi” adlı albümüyle 1979’da büyük bir çıkış yapan, “Candan Sevmeli”, “Sana Can Dayanmaz”, “Seni Düşündüm” ve “Melek Yüzlüm” gibi parçalarıyla milyonların yüreğine dokunan Güney, yalnızca sesiyle değil, sinemada da 38 filmle izleyicinin kalbini kazandı.

 Magazinden uzak ve sakin bir hayat süren isim hakkında geçtiğimiz gün çıkan 'hastanelik oldu' iddiaları ise sevenlerini endişelendirmişti.

Çıkan haberlerin ardından Gökhan Güney hastaneden yaptığı paylaşımla son halini paylaştı ve sevenlerini bilgilendirdi.

Çıkan haberlerin ardından Gökhan Güney hastaneden yaptığı paylaşımla son halini paylaştı ve sevenlerini bilgilendirdi.

'Beni merak eden tüm sevenlerim. Pazar gecesi şiddetli bel ve bacak ağrısı ile hastaneye geldik, yatışım yapıldı. Tetkikler halen devam etmekte. 

Basında yer alan ve herkesi endişelendiren bir durum söz konusu değil. Emin ellerde ve sevgi ile ilgilenen bir hastanedeyim. Benim için endişelenen ve beni merak edip arayan soran herkese teşekkür ederim.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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