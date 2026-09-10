14-20 Eylül Haftasında İstanbul’da Sahnelenecek 10 Tiyatro Oyunu

Amadeus - Veda Turnesi
Peter Shaffer’ın kaleme aldığı oyun, Wolfgang Amadeus Mozart’ın dehası karşısında hayranlık ve kıskançlık arasında sıkışan saray bestecisi Antonio Salieri’nin hikâyesini anlatıyor. Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer’i aynı sahnede buluşturan yapım, sekizinci sezonunun ardından veda turnesine çıkıyor.
Tarih: 14 Eylül Pazartesi, 20.30
Mekan: Türk Telekom Opera Salonu
Tür: Trajedi
Oyuncular: Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Çiçek Deniz, Özlem Öçalmaz
Süre: 150 dakika, ara dahil
Yaş sınırı: 12+
Meçhul Paşa
Meçhul Paşa, Türkiye’nin ilk siyasi mizah gazetelerinden Markopaşa’nın 1946’da başlayan mücadele dolu yayın hayatını ortaoyunu biçiminde sahneye taşıyor. Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un çıkardığı gazetenin davalar, kapatmalar ve matbaa değişiklikleri arasında sürdürdüğü yolculuk mizahla anlatılıyor.
Tarih: 15 Eylül Salı, 20.30 / 18 Eylül Cuma, 20.30
Mekan: Sahne Dragos / Kadıköy Eğitim Sahnesi
Tür: Komedi
Oyuncular: Fatih Koyunoğlu, Erdem Akakçe, Bülent Çolak
Süre: 120 dakika
Yaş sınırı: 12+
Othello
William Shakespeare’in trajedisi, Othello ile Desdemona’nın gizli evliliğiyle başlayan ve Iago’nun kurduğu planlarla yıkıma sürüklenen ilişkiye odaklanıyor. Kıskançlık temasını merkeze alan oyun; kimlik, sınıf farkı, iktidar ve siyasi hesaplaşmalar üzerinden ilerliyor.
Tarih: 16 Eylül Çarşamba, 20.30 / 17 Eylül Perşembe, 20.30
Mekan: Moda Sahnesi
Tür: Trajedi
Oyuncular: Caner Cindoruk, Yılmaz Sütçü, Mert Şişmanlar, Seray Akülker
Süre: 140 dakika
Yaş sınırı: 12+
Zengin Mutfağı
Vasıf Öngören’in kaleme aldığı Zengin Mutfağı, 15-16 Haziran 1970’te yaşanan büyük işçi hareketinin varlıklı bir ailenin mutfağına yansımasını anlatıyor. Köşkte çalışan insanlar, dışarıdaki toplumsal dönüşüm karşısında kendi yaşamlarını ve seçimlerini sorgulamak zorunda kalıyor.
Tarih: 16 Eylül Çarşamba, 20.30
Mekan: Maximum Uniq Hall
Tür: Komedi
Oyuncular: Şener Şen, Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan, Kutay Sandıkçı
Süre: 120 dakika
Yaş sınırı: 13+
Doğu Ekspresinde Cinayet
Agatha Christie’nin ünlü romanından sahneye uyarlanan oyunda İstanbul’dan hareket eden Doğu Ekspresi’nde esrarengiz bir cinayet işleniyor. Tren kar nedeniyle ıssız bir yerde mahsur kalırken Hercule Poirot, şüphelilerin kusursuz görünen ifadelerinin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyor.
Tarih: 17 Eylül Perşembe, 20.30 / 18 Eylül Cuma, 20.30
Mekan: Tiyatro Akla Kara Kadıköy Sahnesi
Tür: Polisiye
Oyuncular: Atilla Şendil, Orçun Kaptan, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Oya İnci
Süre: 120 dakika
Yaş sınırı: 13+
Ölü'n Bizi Ayırana Dek
Boşanma kararı alan Cansu ve Serdar, kendileri için düzenlenen partinin ardından aynı yatakta ve önceki geceyi hatırlamayacak hâlde uyanıyor. Salondaki kanepede bir ceset bulmalarıyla ikili, hangisinin katil olduğunu anlamaya çalışırken evliliklerini de yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyor.
Tarih: 18 Eylül Cuma, 20.00 / 20 Eylül Pazar, 20.00
Mekan: Trump Sahne / Sancaktepe Sahnesi
Tür: Komedi
Oyuncular: Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Volkan Aktan
Süre: 160 dakika
Yaş sınırı: 12+
Şirreti Evcilleştirmek
Shakespeare’in Türkiye’de Hırçın Kız adıyla da tanınan komedisi, Moda Sahnesi tarafından oyun içinde oyun biçiminde yorumlanıyor. Sokakta sızdıktan sonra kendisine lord olduğuna inandırılan Sly, izlediği oyuna katılarak Petruccio rolünü üstleniyor ancak kendisini bekleyen sürpriz finalden habersiz ilerliyor.
Tarih: 18 Eylül Cuma, 20.30 / 19 Eylül Cumartesi, 16.00 ve 20.30 / 20 Eylül Pazar, 16.00
Mekan: Moda Sahnesi
Tür: Komedi
Oyuncular: Melis Birkan, Timur Acar, Uluç Esen, Sedat Küçükay, Elif Gizem Aykul, Çağlar Yalçınkaya
Süre: 120 dakika
Yaş sınırı: 12+
Alevli Günler
Çocukluklarından beri ayrılmayan kasap, muhasebeci ve Türk kültürü profesörü üç arkadaşın hayatı, içlerinden birinin kansere yakalanmasıyla değişiyor. Arkadaşlarının öldükten sonra yakılma isteğini yerine getirmeye çalışan ikili, bürokrasi ve farklı inançlara tahammül göstermeyen düzen karşısında birbirinden tuhaf olaylar yaşıyor.
Tarih: 20 Eylül Pazar, 20.30
Mekan: Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro
Tür: Dram
Oyuncular: Güven Kıraç, Erkan Can, Bahtiyar Engin, Levent Ülgen
Süre: 120 dakika
Yaş sınırı: 12+
Vakit Tamam Abbas
Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Abbas” adlı öyküsünden hareketle hazırlanan yapım, şair ile emir eri Abbas arasındaki bağa odaklanıyor. Yıllar sonra İstanbul’a gelen Abbas’ın hem Beşiktaşlı sevgiliyi aradığı hem de komutanını andığı hikâye; sadakat, sevgi ve kendini bir başkası üzerinden var etme düşüncesini sorguluyor.
Bahar Noktası Soruşturması
BGST Tiyatro’nun yapımı, Shakespeare’in Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı eserinin Can Yücel tarafından çevrilen Bahar Noktası uyarlamasını bir soruşturma hikâyesiyle birleştiriyor. Bir düğünde sahnelenen oyun sırasında yapılan küçük şakanın ardından oyuncular gözaltına alınıyor ve sahne giderek sorgu odasına dönüşüyor.
Tarih: 15 Eylül Salı, 20.30
Mekan: Moda Sahnesi Büyük Sahne
Tür: Komedi
Oyuncular: Aysel Yıldırım, Banu Açıkdeniz, Burcu İsra Kanbakoğlu, Cüneyt Yalaz, Eser Dilsöz, İlker Yasin Keskin, Metin Göksel, Nevzat Eser
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