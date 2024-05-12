12 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
12 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Cesur sahne kombinleriyle sık sık gündeme gelen Gülşen, son konserindeki kostüm tercihiyle resmen topa tutuldu!
Bahar dizisi ile yıllar sonra ekranlara dönüş yapan ünlü oyuncu Demet Evgar'ın kızı Mavi'yi sette emzirdiği anlar kalplerimizi ısıttı.
Hande Erçel, müstakbel eltisi Nazlı Sabancı ile tatile çıkmış, tatil dönüşü havalimanında görüntülendiğinde ise gergin tavırları ile dikkat çekmişti. Hande Erçel'in kendisini engellediğini iddia eden muhabirden çarpıcı açıklamalar geldi.
Hazal Kaya'dan Süreyya ve Fikret'li Anneler Günü paylaşımı geldi!
Hatırlıyorsanız Blok3 ve Nilsu Berfin Aktaş'ın aşkı zaten biraz olaylıydı. Bir dargın bir barışık çiftin ilişkisi kısa süre önce bitmişti hatta. Konuk olduğu programda aşk sorusuna ihanet cevabını veren Blok3 akıllara Nilsu Berfin Aktaş'la olan ilişkisini getirdi.
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Ünlü oyuncu Hande Erçel, 2019 yılında kaybettiği annesi Aylin Erçel'in Anneler Günü'nü kutladığı paylaşımıyla yürek burktu!
Yıllardır pek çok fenomen dizide karşımıza çıkan ve sempatik tavırlarıyla aklımıza kazınan Çiçek Dilligil'in oğlu Ardahan Öztoprak, cinsiyet geçişi yapmaya karar vermişti. Çiçek Dilligil'den ismini Ayda olarak değiştiren çocuğu ile anneler gününde duygusal paylaşım geldi!
Gülüşleriyle ve kahkahalarıyla aklımıza kazınan ünlü sunucu Saba Tümer, son dönemde YouTube üzerinde yaptığı programla gündeme geliyor. Son konuğu Enis Arıkan olan Tümer, iki kadının yakın arkadaş olabilmesi için gereken şartları saymasıyla dikkat çekti.
Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile olan ilişkisi oldukça gözde. Hande Erçel bir de müstakbel eltisi Nazlı Sabancı'yla çıktığı tatildeki pozları yayınlayınca gündeme damgasını vurmuştu. Tatil dönüşü havalimanında görüntülenen Hande Erçel'in gerginliği yine hepimizi şoke etti.
Yılmaz Morgül'ün Ateşe Düştüm yorumunu aşamıyoruz. Hissederek söylemek istediği şarkıyı bir de stüdyo kaydı alan Morgül, sosyal medyayı altüst etti. Konu dallanıp budaklanınca Ahmet Hakan'dan Morgül'e sert bir eleştiri geldi.
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