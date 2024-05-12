Saba Tümer'in İki Kadının Yakın Arkadaş Olabilmesi İçin Sıraladığı Şartlar Duyanları İkiye Bölecek
Saba Tümer'in İki Kadının Yakın Arkadaş Olabilmesi İçin Sıraladığı Şartlar Duyanları İkiye Bölecek
Gülüşleriyle ve kahkahalarıyla aklımıza kazınan ünlü sunucu Saba Tümer, son dönemde YouTube üzerinde yaptığı programla gündeme geliyor. Son konuğu Enis Arıkan olan Tümer, iki kadının yakın arkadaş olabilmesi için gereken şartları saymasıyla dikkat çekti.
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Yıllardır ekranların sevilen yüzlerinden biri Saba Tümer. Kendisi şen kahkahalarıyla akıllarımıza kazınmış bir isim.
Geçtiğimiz günlerde "aşk orucu ritüeli" ile hepimizi şaşırtan ve itirafta bulunan Tümer, "gerçek aşkı bekliyorum" demişti.
Bu açıklamanın ardından Enis Arıkan'la yaptığı son programda aşk gündemleri bir hayli dikkat çekti.
Üstüne aynı program sırasında iki kadının yakın arkadaş olma şartlarından bahsettiği anlar görenleri ikiye böldü.
Aksi takdirde iki kadın arasına haset girdiğini söyleyen Saba Tümer'in sözleri kimileri tarafından doğru bulunsa da kimileri bunun tamamen yanlış bir algı olduğunu söyledi.
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