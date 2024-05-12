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Saba Tümer'in İki Kadının Yakın Arkadaş Olabilmesi İçin Sıraladığı Şartlar Duyanları İkiye Bölecek

Saba Tümer'in İki Kadının Yakın Arkadaş Olabilmesi İçin Sıraladığı Şartlar Duyanları İkiye Bölecek

Saba Tümer
GNS
GNS - Onedio Editörü
12.05.2024 - 15:13

Gülüşleriyle ve kahkahalarıyla aklımıza kazınan ünlü sunucu Saba Tümer, son dönemde YouTube üzerinde yaptığı programla gündeme geliyor. Son konuğu Enis Arıkan olan Tümer, iki kadının yakın arkadaş olabilmesi için gereken şartları saymasıyla dikkat çekti.

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Yıllardır ekranların sevilen yüzlerinden biri Saba Tümer. Kendisi şen kahkahalarıyla akıllarımıza kazınmış bir isim.

Yıllardır ekranların sevilen yüzlerinden biri Saba Tümer. Kendisi şen kahkahalarıyla akıllarımıza kazınmış bir isim.

Yıllar içerisinde ekrandan uzak kalsa da kendisi son dönemde YouTube üzerinde yayınladığı programıyla gündeme geliyor. Konuklarıyla olan sohbeti de epey ilgi çekici haliyle.

Geçtiğimiz günlerde "aşk orucu ritüeli" ile hepimizi şaşırtan ve itirafta bulunan Tümer, "gerçek aşkı bekliyorum" demişti.

Geçtiğimiz günlerde "aşk orucu ritüeli" ile hepimizi şaşırtan ve itirafta bulunan Tümer, "gerçek aşkı bekliyorum" demişti.

'1 yıl boyunca aşk orucu tuttum. İlişkiye girmeden, yakınlaşmadan...'

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Bu açıklamanın ardından Enis Arıkan'la yaptığı son programda aşk gündemleri bir hayli dikkat çekti.

Bu açıklamanın ardından Enis Arıkan'la yaptığı son programda aşk gündemleri bir hayli dikkat çekti.

Enis Arıkan'a aşk durumunu soran ve kendisi de 'yok hiçbir şey' diyen Saba Tümer, birlikte yaz planı yaptıkları anla herkesi güldürmüştü.

Üstüne aynı program sırasında iki kadının yakın arkadaş olma şartlarından bahsettiği anlar görenleri ikiye böldü.

Üstüne aynı program sırasında iki kadının yakın arkadaş olma şartlarından bahsettiği anlar görenleri ikiye böldü.

'İki kadının çok iyi arkadaş olması için hemen hemen aynı güzellikte, hemen hemen aynı kültürde, hemen hemen aynı ekonomik seviyede olması lazım.'

Aksi takdirde iki kadın arasına haset girdiğini söyleyen Saba Tümer'in sözleri kimileri tarafından doğru bulunsa da kimileri bunun tamamen yanlış bir algı olduğunu söyledi.

Aksi takdirde iki kadın arasına haset girdiğini söyleyen Saba Tümer'in sözleri kimileri tarafından doğru bulunsa da kimileri bunun tamamen yanlış bir algı olduğunu söyledi.

'Çok doğru bir laf. Birinin birisinden biraz fazla bir tıkı varsa, nedense bir haset giriyor, bir şey giriyor. Enteresan bir kafaya geçiliyor yani. Bu lafı hiç unutmam.'

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