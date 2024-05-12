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Kendisi Gibi Bizi de Ateşe Düşüren Yılmaz Morgül'e Ahmet Hakan'dan Sert Eleştiri

Kendisi Gibi Bizi de Ateşe Düşüren Yılmaz Morgül'e Ahmet Hakan'dan Sert Eleştiri

Ahmet Hakan
GNS
GNS - Onedio Editörü
12.05.2024 - 14:38

Yılmaz Morgül'ün Ateşe Düştüm yorumunu aşamıyoruz. Hissederek söylemek istediği şarkıyı bir de stüdyo kaydı alan Morgül, sosyal medyayı altüst etti. Konu dallanıp budaklanınca Ahmet Hakan'dan Morgül'e sert bir eleştiri geldi.

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Yılmaz Morgül'ün katıldığı bir televizyon programında hisli hisli Ateşe Düştüm şarkısını seslendirmesi sosyal medyada olay olmuştu hatırlarsanız.

Yılmaz Morgül'ün katıldığı bir televizyon programında hisli hisli Ateşe Düştüm şarkısını seslendirmesi sosyal medyada olay olmuştu hatırlarsanız.

Mert Demir'in hepimizi etkisi altına alan şarkısı Ateşe Düştüm'ü fazla duygusuz bulan Yılmaz Morgül, hissini geçirebilmek için elinden geleni ardına koymamıştı. Haliyle bu durum sosyal medyada bir akım olmuştu.

Mert Demir'i eleştiren ve "bu iş böyle olur" diyen Yılmaz Morgül sosyal medyadaki etkileşimi görünce bir de üstüne stüdyo kaydı almıştı.

Mert Demir'i eleştiren ve "bu iş böyle olur" diyen Yılmaz Morgül sosyal medyadaki etkileşimi görünce bir de üstüne stüdyo kaydı almıştı.

Hızını alamadığını gördüğümüz Morgül, Ateşe Düştüm cover'ı YouTube üzerinden yayınlamış ve yeni bir ateşi fitillemişti. Kendisi bizi öyle bir ateşe düşürdü ki kurtulabilene aşk olsun...

Tam hızını aldı gidiyor derken Mert Demir'den telif darbesi yediğini görmüştük. 😂

Tam hızını aldı gidiyor derken Mert Demir'den telif darbesi yediğini görmüştük. 😂

Haliyle video telifle birlikte engellendi ve kaldırıldı. Yılmaz Morgül ise bunun üstüne 'Z kuşağı da isyanda! Bu kişiyi milyonlarca dinleyicime havale ediyorum' diyerek isyan etmişti.

Morgül'ün hakkını vererek okuduğunu söylediği Ateşe Düştüm yorumu için bir eleştiri de Ahmet Hakan'dan geldi.

Morgül'ün hakkını vererek okuduğunu söylediği Ateşe Düştüm yorumu için bir eleştiri de Ahmet Hakan'dan geldi.

'Yılmaz Morgül'ün Ateşe Düştüm'ü Seslendirmesi' başlığıyla üç yorumunu ardı arkasına sıralayan Ahmet Hakan, 'şarkı söylemiyor, bağırıyor' dedi.

Sözlerine "Allah'ım senden niyaz ediyoruz, lütfen Yılmaz Morgül Bey'i ateşlere düşürme ki coşmasın" demesi hepimizi güldürdü.

Sözlerine "Allah'ım senden niyaz ediyoruz, lütfen Yılmaz Morgül Bey'i ateşlere düşürme ki coşmasın" demesi hepimizi güldürdü.

Ardından devamını şöyle sıraladı:

'İki: Biri bu arkadaşa 'bağırmak' ile 'iyi şarkı söylemek' arasında bir bağlantı olmadığını söylemeli.

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"Mert Demir'in kıymetini daha iyi anladık!"

"Mert Demir'in kıymetini daha iyi anladık!"

Ahmet Hakan sözlerini 'Şarkıyı Yılmaz Morgül'den dinleyince Mert Demir'in kıymetini daha iyi anladık valla.' diyerek sonlandırdı. 😂

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