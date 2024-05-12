Kendisi Gibi Bizi de Ateşe Düşüren Yılmaz Morgül'e Ahmet Hakan'dan Sert Eleştiri
Kendisi Gibi Bizi de Ateşe Düşüren Yılmaz Morgül'e Ahmet Hakan'dan Sert Eleştiri
Yılmaz Morgül'ün Ateşe Düştüm yorumunu aşamıyoruz. Hissederek söylemek istediği şarkıyı bir de stüdyo kaydı alan Morgül, sosyal medyayı altüst etti. Konu dallanıp budaklanınca Ahmet Hakan'dan Morgül'e sert bir eleştiri geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yılmaz Morgül'ün katıldığı bir televizyon programında hisli hisli Ateşe Düştüm şarkısını seslendirmesi sosyal medyada olay olmuştu hatırlarsanız.
Mert Demir'i eleştiren ve "bu iş böyle olur" diyen Yılmaz Morgül sosyal medyadaki etkileşimi görünce bir de üstüne stüdyo kaydı almıştı.
Tam hızını aldı gidiyor derken Mert Demir'den telif darbesi yediğini görmüştük. 😂
Morgül'ün hakkını vererek okuduğunu söylediği Ateşe Düştüm yorumu için bir eleştiri de Ahmet Hakan'dan geldi.
Sözlerine "Allah'ım senden niyaz ediyoruz, lütfen Yılmaz Morgül Bey'i ateşlere düşürme ki coşmasın" demesi hepimizi güldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Mert Demir'in kıymetini daha iyi anladık!"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın