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Çiçek Dilligil'den Cinsiyet Geçişi Yapmaya Karar Veren Çocuğu Ayda Öztoprak İle Anneler Günü Paylaşımı

Çiçek Dilligil'den Cinsiyet Geçişi Yapmaya Karar Veren Çocuğu Ayda Öztoprak İle Anneler Günü Paylaşımı

GNS
GNS - Onedio Editörü
12.05.2024 - 15:57

Yıllardır pek çok fenomen dizide karşımıza çıkan ve sempatik tavırlarıyla aklımıza kazınan Çiçek Dilligil'in oğlu Ardahan Öztoprak, cinsiyet geçişi yapmaya karar vermişti. Çiçek Dilligil'den ismini Ayda olarak değiştiren çocuğu ile anneler gününde duygusal paylaşım geldi!

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Avrupa Yakası'nın Naile'si yani Burhan Altıntop'un sevgilisi olarak hatırladığımız Çiçek Dilligil, yıllar içerisinde pek çok projede yer alan isimlerden.

Avrupa Yakası'nın Naile'si yani Burhan Altıntop'un sevgilisi olarak hatırladığımız Çiçek Dilligil, yıllar içerisinde pek çok projede yer alan isimlerden.

Çılgın Bediş, Baskül Ailesi, Kuzenlerim, Kaygısızlar ve son olarak Dilek Taşı gibi fenomen işlerde yıllardır yer almaya devam ediyor.

Dilligil, sosyal medyada sık sık ailesiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyordu..

Dilligil, sosyal medyada sık sık ailesiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyordu..

Kendisi 1996 yılında Bora Öztoprak'la dünyaevine girmiş ve 1997 yılında Ardahan Öztoprak'ı kucağına almıştı.

Dilligil, geçtiğimiz haftalarda oğlu Arhadan Öztoprak'ın cinsiyet geçişi yapmaya karar verdiği haberiyle gündeme gelmişti.

Dilligil, geçtiğimiz haftalarda oğlu Arhadan Öztoprak'ın cinsiyet geçişi yapmaya karar verdiği haberiyle gündeme gelmişti.

Eğitimi için Amerika'ya giden çocukları Ardahan Öztoprak'ın her konuda destekçisi olduğunu ve bu süreçte adını Ayda olarak değiştirdiğinden bahsetmişti.

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Artık Ayda Öztoprak olan çocuğunun yanında olduğunun ve yaşadıkları sürecin kolay olmadığının da altını çizmişti.

Artık Ayda Öztoprak olan çocuğunun yanında olduğunun ve yaşadıkları sürecin kolay olmadığının da altını çizmişti.

'26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor biliyorsun; önemli kliniklerden de destek alıyor.'

Çiçek Dilligil'den anneler gününe özel aile fotoğrafı geldi.

Çiçek Dilligil'den anneler gününe özel aile fotoğrafı geldi.

Hem evlilik yıldönümü hem de anneler gününün aynı güne denk geldiğini söyleyen Dilligil, paylaşımına 'Bir yanımda 27 seneyi bitirdiğimiz aşkım, diğer yanımda 26 senedir dolu dolu anneliği yaşama sebebim canım. ' açıklamasını düştü.

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Ceyhun Sarı

Alkişlarim ..net😘

Enes Altan

ne diyeyim bilemedim 😂

Konuşmasak olmaz

Şimdi gelir ahlak bekçileri bi siktirin gidin, sonuna kadar destekliyorum yaptığını iyide yapmış beden onun tercih onun bizede saygı duymak düşer

Ihsn Ünal

Bu Cinsiyet değişimi nedir ya Allahım.Erken olan bir kişi neden kadın olmak ister,Bu Dna kaynaklımı yoksa,kendi kaynaklımı