Çiçek Dilligil'den Cinsiyet Geçişi Yapmaya Karar Veren Çocuğu Ayda Öztoprak İle Anneler Günü Paylaşımı
Çiçek Dilligil'den Cinsiyet Geçişi Yapmaya Karar Veren Çocuğu Ayda Öztoprak İle Anneler Günü Paylaşımı
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Avrupa Yakası'nın Naile'si yani Burhan Altıntop'un sevgilisi olarak hatırladığımız Çiçek Dilligil, yıllar içerisinde pek çok projede yer alan isimlerden.
Dilligil, sosyal medyada sık sık ailesiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyordu..
Dilligil, geçtiğimiz haftalarda oğlu Arhadan Öztoprak'ın cinsiyet geçişi yapmaya karar verdiği haberiyle gündeme gelmişti.
Artık Ayda Öztoprak olan çocuğunun yanında olduğunun ve yaşadıkları sürecin kolay olmadığının da altını çizmişti.
Çiçek Dilligil'den anneler gününe özel aile fotoğrafı geldi.
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Alkişlarim ..net😘
ne diyeyim bilemedim 😂
Şimdi gelir ahlak bekçileri bi siktirin gidin, sonuna kadar destekliyorum yaptığını iyide yapmış beden onun tercih onun bizede saygı duymak düşer
Bu Cinsiyet değişimi nedir ya Allahım.Erken olan bir kişi neden kadın olmak ister,Bu Dna kaynaklımı yoksa,kendi kaynaklımı