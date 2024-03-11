11 Mart Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
11 Mart Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 11 Mart Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Kinoalı turşulu lahana salatasının da içinde olduğu sahur menüsüyle gündem olan sosyal medya kullanıcısına yorum yağdı. Bazı kullanıcılar serzenişte bulunurken bazı kullanıcılar da sahur menüsüyle dalga geçti. Bizler de sizin için derledik.👇
Küresel iklim değişikliği ve azalan yağışlar, Konya'daki May Barajı'nı ciddi bir şekilde etkiledi. Barajın tamamen kurumasıyla birlikte, havadan çekilen görüntülerde kuraklığın acı etkileri de açıkça ortaya çıktı.
Ramazan'ın gelmesiyle birçoğumuzun hem özlerken hem de serzenişte bulunduğu niş anları yaşamaya tekrar başladık. İftar ve sahurla ilgili yorumlarını paylaşırken bir yandan da güldüren sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarını da sizler için derledik. Detaylar...👇
Voleybol dünyasının önde gelen isimlerinden Zehra Güneş, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Güneş, saçlarında yaptığı radikal değişiklikle hayranlarını şaşırtmayı başardı. Her zaman olduğu gibi doğal ve sade güzelliğiyle dikkat çeken milli voleybolcu, bu kez saç rengini değiştirerek büyük beğeni topladı.
Dominikli birinin evinden yiyecek ve içecek çaldığı ortaya çıkan Survivor yarışmacısı Poyraz'ın aldığı ceza, eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'i tatmin etmedi. Keklik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda konuyu 'haftalıklara' getirdi ve Acun Ilıcalı'ya yeni ceza önerisinde bulundu!
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Survivor All Star'da daha önce hiç görülmemiş bir olayla karşı karşıya kaldık. Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evine girip hırsızlık yapması herkesi şok etti. Ancak Survivor'a veda eden Sahra, bu olayla ilgili daha büyük şaşkınlık yaratacak iddialar ortaya attı!
Oscar ödül törenine katılan şarkıcı Billie Eilish'i görenler, ünlü oyuncu Demet Evgar zannetti! Benziyorlar demek az kalır; ikizleri andıran ikiliyi bir de siz görün. 👇
Türk futbolunun efsane isimlerinden olan, uzun bir süredir de televizyonda futbol yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen’den sürpriz bir karar geldi. Dilmen, önümüzdeki sezonun sonunda yorumculuğu bırakacağını açıkladı.
Hamile olsalar da tarzlarından ödüv vermeyen Burcu Biricik ve Suki Waterhouse'ın elbiselerinin benzerliği dikkat çekti. İkisinin de elbiselerini ayrı güzel taşıması ise dikkatlerimizi bir ayrı çekti! Bakalım ❤️👇
Survivor All Star'da her geçen gün daha da ilginç bir olaya tanık oluyoruz. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın gelmiş geçmiş en büyük cezayı alacağını söylediği Poyraz'ın işlediği suç belli oldu!
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