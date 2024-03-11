Kinoalı Sahur Önerisiyle Elitlikte Zirve Yapan Kullanıcıya Gariban Yurdum İnsanından Güldüren Tepkiler
Kinoalı Sahur Önerisiyle Elitlikte Zirve Yapan Kullanıcıya Gariban Yurdum İnsanından Güldüren Tepkiler
Kaynak: https://twitter.com/CemOzkoktr/status...
Kinoalı turşulu lahana salatasının da içinde olduğu sahur menüsüyle gündem olan sosyal medya kullanıcısına yorum yağdı. Bazı kullanıcılar serzenişte bulunurken bazı kullanıcılar da sahur menüsüyle dalga geçti. Bizler de sizin için derledik.👇
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Foşur fosur temizlikleriyle tanıdığımız Cem Özkök, kinoa turşulu salatasından avokadosuna kadar hazırladığı sahur menüsüyle gündem oldu.
1. Birçok kişi paylaşımla dalga geçerken bazı kişiler de serzenişte bulundu.
2. Gelin o yorumlarda birlikte bakalım...
3. Bizim sahurun çaydanlığa yansıyan görüntüsü.
4. Biraz da ironi...
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5. İlk gün adaptasyonu diyelim...
6. Kedi de sahur yapmış.😂
7. Tarihe geçsin.✍️
8. Bütün bünyelere ağır geldi sanki öyle hissediyorum.
9. Biraz öyle olmuş gibi.🥲
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10. 😂 😂 😂
11. Menüyü okurken midem yandı bile.
12. Bol kokulu...
13. Sadece sizin değil çoğumuzun sahur menüsü.
14. Siz ne düşünüyorsunuz?
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15. Yorumlarda buluşalım...
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