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Kinoalı Sahur Önerisiyle Elitlikte Zirve Yapan Kullanıcıya Gariban Yurdum İnsanından Güldüren Tepkiler

Kinoalı Sahur Önerisiyle Elitlikte Zirve Yapan Kullanıcıya Gariban Yurdum İnsanından Güldüren Tepkiler

Sosyal Medya Goygoy 2024 Ramazan
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
12.03.2024 - 00:01

Kinoalı turşulu lahana salatasının da içinde olduğu sahur menüsüyle gündem olan sosyal medya kullanıcısına yorum yağdı. Bazı kullanıcılar serzenişte bulunurken bazı kullanıcılar da sahur menüsüyle dalga geçti. Bizler de sizin için derledik.👇

Kaynak: https://twitter.com/CemOzkoktr/status...
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Foşur fosur temizlikleriyle tanıdığımız Cem Özkök, kinoa turşulu salatasından avokadosuna kadar hazırladığı sahur menüsüyle gündem oldu.

Foşur fosur temizlikleriyle tanıdığımız Cem Özkök, kinoa turşulu salatasından avokadosuna kadar hazırladığı sahur menüsüyle gündem oldu.
twitter.com

1. Birçok kişi paylaşımla dalga geçerken bazı kişiler de serzenişte bulundu.

1. Birçok kişi paylaşımla dalga geçerken bazı kişiler de serzenişte bulundu.
twitter.com

2. Gelin o yorumlarda birlikte bakalım...

2. Gelin o yorumlarda birlikte bakalım...
twitter.com

3. Bizim sahurun çaydanlığa yansıyan görüntüsü.

3. Bizim sahurun çaydanlığa yansıyan görüntüsü.
twitter.com

4. Biraz da ironi...

4. Biraz da ironi...
twitter.com
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5. İlk gün adaptasyonu diyelim...

5. İlk gün adaptasyonu diyelim...
twitter.com

6. Kedi de sahur yapmış.😂

6. Kedi de sahur yapmış.😂
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7. Tarihe geçsin.✍️

7. Tarihe geçsin.✍️
twitter.com

8. Bütün bünyelere ağır geldi sanki öyle hissediyorum.

8. Bütün bünyelere ağır geldi sanki öyle hissediyorum.
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9. Biraz öyle olmuş gibi.🥲

9. Biraz öyle olmuş gibi.🥲
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10. 😂 😂 😂

10. 😂 😂 😂
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11. Menüyü okurken midem yandı bile.

11. Menüyü okurken midem yandı bile.
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12. Bol kokulu...

12. Bol kokulu...
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13. Sadece sizin değil çoğumuzun sahur menüsü.

13. Sadece sizin değil çoğumuzun sahur menüsü.
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14. Siz ne düşünüyorsunuz?

14. Siz ne düşünüyorsunuz?
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15. Yorumlarda buluşalım...

15. Yorumlarda buluşalım...
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