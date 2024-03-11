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Bursa'da Bir İskendercinin Menüsündeki Fiyatlar Artık Ucuz Pahalı Algımızı Ne Denli Kaybettiğimizi Gösterdi

Bursa'da Bir İskendercinin Menüsündeki Fiyatlar Artık Ucuz Pahalı Algımızı Ne Denli Kaybettiğimizi Gösterdi

GNS
GNS - Onedio Editörü
11.03.2024 - 11:08

Sosyal medyada pek çok kullanıcı fiyat algısını kaybettiğinden yakınırken, gördüğümüz fiyat listeleri de bu duruma pek yardımcı olur nitelikte değil. Bursa'da bir restoranın fiyat listesi gündem oldu. İskenderin porsiyonunun bile ne denli pahalandığını görenler 'yok artık!' ve 'normal aslında' diyenler olarak ikiye ayrıldı...

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Restoranlardaki fiyatların artık tavan yaptığı konusunda büyük bir kısmımız hemfikiriz.

Restoranlardaki fiyatların artık tavan yaptığı konusunda büyük bir kısmımız hemfikiriz.

Gıda sektöründeki pahalılık herkesin dilinde dolanırken, bu yalnızca market alışverişlerine değil restoranlardaki menü fiyatlarına da yansıyor.

Her şeyin ateş pahası olmaya başladığı dönemde, biliyorsunuz restoranlarda menülerde fiyat yazması zorunlu tutulmaya başlanmıştı.

Her şeyin ateş pahası olmaya başladığı dönemde, biliyorsunuz restoranlarda menülerde fiyat yazması zorunlu tutulmaya başlanmıştı.

Gıda sektöründe zamn üstüne zam uygulaması gözlerden kaçmazken, vatandaşlar isyan etmekten kendini yine de alıkoyamıyor elbette. Enflasyon etkisini her alanda göstermeye devam ederken, market etiketlerinden tutun da restoran menülerine sürekli bir değişim görüyoruz.

Ünlüler de gittikleri mekanlarda gördükleri fiyatlar karşısında isyan bayraklarını çekiyor. Tıpkı daha 2 ay önce bir iskendercideki fiyatlara isyan eden Armağan Çağlayan gibi.

Ünlüler de gittikleri mekanlarda gördükleri fiyatlar karşısında isyan bayraklarını çekiyor. Tıpkı daha 2 ay önce bir iskendercideki fiyatlara isyan eden Armağan Çağlayan gibi.

Ocak ayında döner yemek isteyen ve bir mekana giden Armağan Çağlayan, fiyat listesini gördüğünde isyan etmiş ve 1 porsiyon dönerin 395 TL ettiğini paylaşmıştı.

Bursa'nın en ünlü iskender restoranlarından birinin fiyat listesi aradan 2 ay geçtikten sonra yeniden gündeme geldi.

Bursa'nın en ünlü iskender restoranlarından birinin fiyat listesi aradan 2 ay geçtikten sonra yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada bir kesimin 'İskenderin mucidi' dediği ve tadını öve öve bitiremediği iskender salonunun fiyat listesi ortalığı ayağa kaldırdı. Birdenbire gelen yüksek zamlar da, Armağan Çağlayan'ın Ocak ayındaki paylaşımına bakılınca görüldü.

1 porsiyon iskender 480 lira, 1,5 porsiyon 650 lira ve bol etli 1 porsiyon iskender 725 lira!

1 porsiyon iskender 480 lira, 1,5 porsiyon 650 lira ve bol etli 1 porsiyon iskender 725 lira!

Dana etinin kilosunun 400 TL ile 700 TL arasında değiştiği görülürken, buna karşılık iskenderin fiyatının yine de çok yüksek olduğu ifade edildi.

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Menüdeki fiyat listesini görenlerin bir kısmı çok pahalı bulup tepki gösterirken, bir kısmı fiyat algılarını kaybettiğini söyleyerek normal bulduğunu belirtti.

Menüdeki fiyat listesini görenlerin bir kısmı çok pahalı bulup tepki gösterirken, bir kısmı fiyat algılarını kaybettiğini söyleyerek normal bulduğunu belirtti.

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