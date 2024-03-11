Bursa'da Bir İskendercinin Menüsündeki Fiyatlar Artık Ucuz Pahalı Algımızı Ne Denli Kaybettiğimizi Gösterdi
Bursa'da Bir İskendercinin Menüsündeki Fiyatlar Artık Ucuz Pahalı Algımızı Ne Denli Kaybettiğimizi Gösterdi
Sosyal medyada pek çok kullanıcı fiyat algısını kaybettiğinden yakınırken, gördüğümüz fiyat listeleri de bu duruma pek yardımcı olur nitelikte değil. Bursa'da bir restoranın fiyat listesi gündem oldu. İskenderin porsiyonunun bile ne denli pahalandığını görenler 'yok artık!' ve 'normal aslında' diyenler olarak ikiye ayrıldı...
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Restoranlardaki fiyatların artık tavan yaptığı konusunda büyük bir kısmımız hemfikiriz.
Her şeyin ateş pahası olmaya başladığı dönemde, biliyorsunuz restoranlarda menülerde fiyat yazması zorunlu tutulmaya başlanmıştı.
Ünlüler de gittikleri mekanlarda gördükleri fiyatlar karşısında isyan bayraklarını çekiyor. Tıpkı daha 2 ay önce bir iskendercideki fiyatlara isyan eden Armağan Çağlayan gibi.
Bursa'nın en ünlü iskender restoranlarından birinin fiyat listesi aradan 2 ay geçtikten sonra yeniden gündeme geldi.
1 porsiyon iskender 480 lira, 1,5 porsiyon 650 lira ve bol etli 1 porsiyon iskender 725 lira!
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Menüdeki fiyat listesini görenlerin bir kısmı çok pahalı bulup tepki gösterirken, bir kısmı fiyat algılarını kaybettiğini söyleyerek normal bulduğunu belirtti.
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