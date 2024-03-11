Bursa'da Bir İskendercinin Menüsündeki Fiyatlar Artık Ucuz Pahalı Algımızı Ne Denli Kaybettiğimizi Gösterdi

Sosyal medyada pek çok kullanıcı fiyat algısını kaybettiğinden yakınırken, gördüğümüz fiyat listeleri de bu duruma pek yardımcı olur nitelikte değil. Bursa'da bir restoranın fiyat listesi gündem oldu. İskenderin porsiyonunun bile ne denli pahalandığını görenler 'yok artık!' ve 'normal aslında' diyenler olarak ikiye ayrıldı...