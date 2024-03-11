Ramazan'ın Başlamasıyla Yaptıkları Tespitlerle Hepimizi Kahkahalara Boğan Twitter Kullanıcıları
Ramazan'ın Başlamasıyla Yaptıkları Tespitlerle Hepimizi Kahkahalara Boğan Twitter Kullanıcıları
Ramazan'ın gelmesiyle birçoğumuzun hem özlerken hem de serzenişte bulunduğu niş anları yaşamaya tekrar başladık. İftar ve sahurla ilgili yorumlarını paylaşırken bir yandan da güldüren sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarını da sizler için derledik. Detaylar...👇
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Ramazan'ın ilk gününü geride bırakırken iftar ve sahurla ilgili birçok komik paylaşım yapıldı.
1. Bizler de sizin için derledik.👇
2. Dil damak kurumuş şekilde...🥲
3. E ne yememiz lazım o zaman?😂
4. Jet hocanın teravih kıldırdığı cami hep full çeker.
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5. Allah'a da fake atmışsın ya.😂
6. Sahur gerginlikleri başladı...
7. "Çocuk orucu tutsam olur mu?"
8. Gülmemeliyim gülmemeliyim.
9. Dün akşam timeline bu şekildeydi.😂
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10. Herkes zengin galiba.🤔
11. "Soda yok mu anne?"
12. Anlık:
13. Bu yağların yakılması gerekiyor.
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