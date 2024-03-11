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Ramazan'ın Başlamasıyla Yaptıkları Tespitlerle Hepimizi Kahkahalara Boğan Twitter Kullanıcıları

Ramazan'ın Başlamasıyla Yaptıkları Tespitlerle Hepimizi Kahkahalara Boğan Twitter Kullanıcıları

Ramazan
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
11.03.2024 - 22:48

Ramazan'ın gelmesiyle birçoğumuzun hem özlerken hem de serzenişte bulunduğu niş anları yaşamaya tekrar başladık. İftar ve sahurla ilgili yorumlarını paylaşırken bir yandan da güldüren sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarını da sizler için derledik. Detaylar...👇

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Ramazan'ın ilk gününü geride bırakırken iftar ve sahurla ilgili birçok komik paylaşım yapıldı.

Ramazan'ın ilk gününü geride bırakırken iftar ve sahurla ilgili birçok komik paylaşım yapıldı.

1. Bizler de sizin için derledik.👇

1. Bizler de sizin için derledik.👇
twitter.com

2. Dil damak kurumuş şekilde...🥲

3. E ne yememiz lazım o zaman?😂

3. E ne yememiz lazım o zaman?😂
twitter.com

4. Jet hocanın teravih kıldırdığı cami hep full çeker.

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5. Allah'a da fake atmışsın ya.😂

6. Sahur gerginlikleri başladı...

7. "Çocuk orucu tutsam olur mu?"

7. "Çocuk orucu tutsam olur mu?"
twitter.com

8. Gülmemeliyim gülmemeliyim.

9. Dün akşam timeline bu şekildeydi.😂

9. Dün akşam timeline bu şekildeydi.😂
twitter.com
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10. Herkes zengin galiba.🤔

11. "Soda yok mu anne?"

11. "Soda yok mu anne?"
twitter.com

12. Anlık:

12. Anlık:
twitter.com

13. Bu yağların yakılması gerekiyor.

13. Bu yağların yakılması gerekiyor.
twitter.com

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