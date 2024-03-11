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İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
11.03.2024 - 11:55

Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.

İyi eğlenceler 🙂

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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...
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2. Efsaneyi hatırlayalım.😂

2. Efsaneyi hatırlayalım.😂
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3. Takarım çok da severek takarım.

3. Takarım çok da severek takarım.
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4. Var bir hayalimiz...

4. Var bir hayalimiz...
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5. Tek telefondan neden izlemiyorsunuz?

5. Tek telefondan neden izlemiyorsunuz?
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6. Eşimle şöyle olabileceksek evlenirim.

6. Eşimle şöyle olabileceksek evlenirim.
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7. İhtiyaç:

7. İhtiyaç:
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8. İdeal date diyebilir miyiz?

8. İdeal date diyebilir miyiz?
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9. Haftaya görüşmek üzere.👋

9. Haftaya görüşmek üzere.👋
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