İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.
İyi eğlenceler 🙂
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. Efsaneyi hatırlayalım.😂
3. Takarım çok da severek takarım.
4. Var bir hayalimiz...
5. Tek telefondan neden izlemiyorsunuz?
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6. Eşimle şöyle olabileceksek evlenirim.
7. İhtiyaç:
8. İdeal date diyebilir miyiz?
9. Haftaya görüşmek üzere.👋
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