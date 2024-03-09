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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
09.03.2024 - 15:18

Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. "Bi' an popo gördüm sandım."

2. "Bi' an popo gördüm sandım."

3. Televizyonlar bükülemez sanıyordum (!)

3. Televizyonlar bükülemez sanıyordum (!)

4. "Adamcağızın bacakları nerede?"

4. "Adamcağızın bacakları nerede?"

5. Çok güzel denk gelmemiş mi?

5. Çok güzel denk gelmemiş mi?
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6. Masanın üstündeki şey ne?

6. Masanın üstündeki şey ne?

7. "Resimdeki bütünlük karşısında nutkum tutuldu."

7. "Resimdeki bütünlük karşısında nutkum tutuldu."

8. 😱 😱 😱

8. 😱 😱 😱

9. Biri Sivas'a bir şey mi dedi?

9. Biri Sivas'a bir şey mi dedi?

10. "Böyle bir çocukluk fotoğrafım olmasını çok isterdim."

10. "Böyle bir çocukluk fotoğrafım olmasını çok isterdim."
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11. Kafası nerede?

11. Kafası nerede?

12. Yansımanın azizliğine uğramış...

12. Yansımanın azizliğine uğramış...

13. "İçim ürperdi resmen."

13. "İçim ürperdi resmen."

14. "Fotoğrafın gerçek halini algılayamadım."

14. "Fotoğrafın gerçek halini algılayamadım."

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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