İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. "Bi' an popo gördüm sandım."
3. Televizyonlar bükülemez sanıyordum (!)
4. "Adamcağızın bacakları nerede?"
5. Çok güzel denk gelmemiş mi?
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6. Masanın üstündeki şey ne?
7. "Resimdeki bütünlük karşısında nutkum tutuldu."
8. 😱 😱 😱
9. Biri Sivas'a bir şey mi dedi?
10. "Böyle bir çocukluk fotoğrafım olmasını çok isterdim."
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11. Kafası nerede?
12. Yansımanın azizliğine uğramış...
13. "İçim ürperdi resmen."
14. "Fotoğrafın gerçek halini algılayamadım."
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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