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İstanbul Seçimlerinde Vatandaşın Yarattığı Fantastik Kurgusal Adayları Yapay Zeka Resmetti

İstanbul Seçimlerinde Vatandaşın Yarattığı Fantastik Kurgusal Adayları Yapay Zeka Resmetti

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 11:07

Akıllarındaki aday sorulduğunda büyük kafa karışıklığı ile ortaya enteresan isim kombinasyonları atan vatandaşların kurgusal başkan adaylarını yapay zeka resmetti.

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Seçim sath-ı mailine girmişken halkın nabzını yine bir yandan sokak röportajları tutuyor.

Seçim sath-ı mailine girmişken halkın nabzını yine bir yandan sokak röportajları tutuyor.

Malumunuz, seçim öncesi sokak röportajı izlemek artık millet olarak büyük hobilerimizden biri. Bu röportajlardan ise birbirinden enteresan yanıtlar geliyor, garip anlar yaşanıyor.

Son olarak ise İstanbul seçimlerinde yarışan adayları büyük kafa karışıklığıyla harmanlayıp ortaya fantastik isimler atan seçmenlere hayli gülmüştük.

Son olarak ise İstanbul seçimlerinde yarışan adayları büyük kafa karışıklığıyla harmanlayıp ortaya fantastik isimler atan seçmenlere hayli gülmüştük.

Murat Kavurma'dan, Erdoğan İmam'a kadar hayli pek çok enteresan isim duymuştuk. 😅

Seçmenin kafasındaki garip adayları ise yapay zeka resmetti.

Seçmenin kafasındaki garip adayları ise yapay zeka resmetti.

Harika işleriyle tanıdığımız @teginart'ın ellerinden çıkan adaylar haliyle bildiklerimizden epey farklılar.

Örneğin buyurun, paralel bir evrende bambaşka bir kariyeri olan "Fuat Kuru" ile tanışın!

Örneğin buyurun, paralel bir evrende bambaşka bir kariyeri olan "Fuat Kuru" ile tanışın!

Veya Maradona'nın uzaktan akrabası olma ihtimali yüksek Ekrem İmaro ile!

Veya Maradona'nın uzaktan akrabası olma ihtimali yüksek Ekrem İmaro ile!
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Seçmenlerin paralel evrenlerdeki başkan adaylarının tamamının yapay zeka tarafından nasıl resmedildiğini görmek isterseniz ise sizi şöyle alalım.

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