İstanbul Seçimlerinde Vatandaşın Yarattığı Fantastik Kurgusal Adayları Yapay Zeka Resmetti
İstanbul Seçimlerinde Vatandaşın Yarattığı Fantastik Kurgusal Adayları Yapay Zeka Resmetti
Akıllarındaki aday sorulduğunda büyük kafa karışıklığı ile ortaya enteresan isim kombinasyonları atan vatandaşların kurgusal başkan adaylarını yapay zeka resmetti.
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Seçim sath-ı mailine girmişken halkın nabzını yine bir yandan sokak röportajları tutuyor.
Son olarak ise İstanbul seçimlerinde yarışan adayları büyük kafa karışıklığıyla harmanlayıp ortaya fantastik isimler atan seçmenlere hayli gülmüştük.
Seçmenin kafasındaki garip adayları ise yapay zeka resmetti.
Örneğin buyurun, paralel bir evrende bambaşka bir kariyeri olan "Fuat Kuru" ile tanışın!
Veya Maradona'nın uzaktan akrabası olma ihtimali yüksek Ekrem İmaro ile!
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Seçmenlerin paralel evrenlerdeki başkan adaylarının tamamının yapay zeka tarafından nasıl resmedildiğini görmek isterseniz ise sizi şöyle alalım.
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