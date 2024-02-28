Taht Oyunlarına Dönmesi Muhtemel Yerel Seçimlerde Game of Thrones Havası Estiren Bu İşe Bayılacaksınız
Taht Oyunlarına Dönmesi Muhtemel Yerel Seçimlerde Game of Thrones Havası Estiren Bu İşe Bayılacaksınız
Evet sevgili demokrasi aşıkları! Yine, yeni ve yeniden seçim sath-ı mailine giriş yapmış bulunuyoruz. Westeros'un bile böylesini görmediğine emin olduğumuz yerel seçim yarışına Game of Thrones dokunuşu yapan @teginart'ın çalışması ise siyasileri bambaşka bir evrene ışınlıyor.
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31 Mart Yerel Seçimleri için artık neredeyse gün sayarken tüm Türkiye'nin gözünün üstünde olduğu illerin başında İstanbul geliyor.
Seçimin yorucu atmosferine ufacık bir mola verip siyasileri Westeros'a ışınlamaya ne dersiniz peki?
İstanbul için mücadele eden adaylar bu kez zırhlarını ve kılıçlarını kuşanmış olarak karşımızdalar!
AKP'nin adayı Murat Kurum...
Bağımsız aday Taylan Yıldız...
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Zafer Partisi'nden Azmi Karamahmutoğlu...
Ve İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu'ya Westeros havası çok yakışmış doğrusu!
Sosyal medyada bol bol Khaleesi'ye benzetilen Melek Mızrak Subaşı'nın ejderhaların annesi olarak karşımıza çıkması da videonun hoş detaylarından.
İyisi mi biz lafı daha fazla uzatmadan sizleri paralal evrendeki İstanbul seçimlerini konu alan "Game of İstanbul" ile baş başa bırakalım!
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