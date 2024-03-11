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Tesettürlü Lana Del Rey'den Konsept İftar Yemeğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Tesettürlü Lana Del Rey'den Konsept İftar Yemeğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
11.03.2024 - 20:36

Bakalım Pazartesi günümüzü kimler şenlendirmiş?

İyi eğlenceler 🚀

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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. Midemiz okyanusa dönüştü.

3. Sizce şımarıklık mı?

3. Sizce şımarıklık mı?
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4. Tarifle yemek yaparken yeni tarifler buluyorum.😂

5. Öğrencilik hayatım özetlenmiş.

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6. Orucun bug'ı da bulunmuş.😂

6. Orucun bug'ı da bulunmuş.😂
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7. Bu benzerlik şaka mı?

7. Bu benzerlik şaka mı?
twitter.com

8. Bu fiyatlarla iftar yemeğine de gidil(e)mez artık.

9. Saklanmış olabilirler.😍

9. Saklanmış olabilirler.😍
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10. Görselin tatlı olduğunu anlamam biraz zaman aldı.

10. Görselin tatlı olduğunu anlamam biraz zaman aldı.
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11. Yarın görüşmek üzere.👋

11. Yarın görüşmek üzere.👋
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