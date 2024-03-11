Tesettürlü Lana Del Rey'den Konsept İftar Yemeğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Tesettürlü Lana Del Rey'den Konsept İftar Yemeğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Pazartesi günümüzü kimler şenlendirmiş?
İyi eğlenceler 🚀
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. Midemiz okyanusa dönüştü.
3. Sizce şımarıklık mı?
4. Tarifle yemek yaparken yeni tarifler buluyorum.😂
5. Öğrencilik hayatım özetlenmiş.
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6. Orucun bug'ı da bulunmuş.😂
7. Bu benzerlik şaka mı?
8. Bu fiyatlarla iftar yemeğine de gidil(e)mez artık.
9. Saklanmış olabilirler.😍
10. Görselin tatlı olduğunu anlamam biraz zaman aldı.
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11. Yarın görüşmek üzere.👋
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