Kuraklık Tehlikesi Her Geçen Gün Ciddiyetini Artıyor! Konya'daki May Barajı Tamamen Kurudu
Kuraklık Tehlikesi Her Geçen Gün Ciddiyetini Artıyor! Konya'daki May Barajı Tamamen Kurudu
Küresel iklim değişikliği ve azalan yağışlar, Konya'daki May Barajı'nı ciddi bir şekilde etkiledi. Barajın tamamen kurumasıyla birlikte, havadan çekilen görüntülerde kuraklığın acı etkileri de açıkça ortaya çıktı.
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Konya'nın Akören ilçesi Ahmediye Mahallesi'ne bağlı olan ve 1960 yılında sulama ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen May Barajı, düşük yağış ve artan kuraklık nedeniyle tamamen kurudu.
Bölgedeki tarım faaliyetlerinin temel su kaynağını oluşturan barajın sularının tamamen çekilmesi, zeminde çatlaklar meydana getirdi.
Kuraklıktan dolayı barajda balık ölümleri de gerçekleşti.
Ahmediye Mahallesi Muhtarı Hayrettin Altın, barajın asıl olarak 1960 yılında sel sularının kontrol altına alınması amacıyla inşa edildiğini belirtti.
Altın, barajın sulama amaçlı kullanıldığını, ancak balık üretiminin gerçekleştirilmediğini ve mevcut balıkların çevresindeki taşkın göletler gibi doğal su kaynaklarından geldiğini ifade etti.
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Ayrıca, "Balık ölümlerinin bu sene fazla olmasının tek sebebi yağışların az olması ve suyun erken çekilmesi. Balık ölümleri önceki senelerde de görülüyordu ancak bu kadar fazla değildi." dedi.
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