11 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
11 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'a konuk olan Kenan Doğulu, biricik eşi Beren Saat'e aşkını insana "böyle bir şey gerçek olabilir mi?" dedirten sözlerle tarif etti. E hepimizi de "çılgın sözlerle kandırdı!"
Kombinleri herkes tarafından beğenilen, ne giyse yakıştırılan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya'nın pozları ayrı kıyafeti ayrı eleştirildi.
Saba Tümer'in YouTube programına katılan Esra Dermancıoğlu, üzüldüğünde ilk yaptığı şeyin ağlamak yerine mastürbasyon yapmak olduğunu Alizade'nin tantuni imasıyla söyledi.
Ekol TV magazin muhabiri İsmail Şen'in haberine göre muhabirler ve Bayhan arasında gerginlik yaşandı. Detaylar 👇
Lofficiel Arabia dergisine kapak olan yakışıklı oyuncu Barış Arduç'un kızı Jan Asya hakkındaki sözleri hayranları tarafından takdir edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Oda TV'nin özel haberiyle Hacı Sabancı'nın 2010 yılında sosyal medya platformundan tanıştığı F.D.'den Uzay adında bir erkek çocuğu olduğu ve kendisine babalık davası açıldığı iddia edilmişti. Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu'ndan konuya ilişkin kamuoyuna açıklama geldi!
İrem Derici geçtiğimiz gün yaptığı "çocuklara ve ağlayan şeylere tahammülüm yok" açıklamasının sosyal medyada eleştirilmesi üzerine yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı haberleri görünce birilerine yine fena patladı.
Zeynep Bastık'la dudak dudağa kameralara yansıyan Serkay Tütüncü geçtiğimiz akşam yeni aşkı aşkında ilk kez açıklama yaptı. Ünlü oyuncunun "acele etmiyoruz" demesi ise elbette sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı.
Hatırlarsanız 2000'li yıllarda Gamze Özçelik'in görüntülerinin internete sızdırılmış ve Özçelik'in eski sevgilisi Gökhan Demirkol tecavüzle suçlanmıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı bu anları hatırlatınca devreye Haluk Levent girdi!
Oda TV'nin özel haberine göre Hacı Sabancı ile 2010 yılında bir sosyal medya platformundan tanıştığını ve Uzay adında bir erkek çocuğu olduğunu iddia eden F.D, Hacı Sabancı'ya babalık davası açtı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın