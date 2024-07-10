10 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
10 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Son birkaç gündür Arjantin basının yanında ülkemizde de gündemi sallayan ayrılık haberleriyle ilgi odağı olan Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma haberi ilk kez kendileri tarafından doğrulandı.
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Yalı Çapkını'nda yıldızını iyice parlatan Taro Emir Tekin'in anneannesi Leman Sam, torununu öve öve bitiremedi. Bir de makul evlilik yaşına dair üstü kapalı olduğu kadar tatlı da bir göndermede bulundu!
Geçtiğimiz saatlerde @muhabironline tarafından görüntülenen Sıla Türkoğlu "adınız aşk dedikodularına karışıyor ama hayatınızda biri var mı?" sorusu karşısında şaşakaldı. Yakın mazisini görmezden gelmeyi tercih eden Türkoğlu, magazincilere de göndermede bulundu.
Geçtiğimiz günlerde 1 yaşına basan dünyalar güzeli kızıyla sık sık gündem olan Aslı Enver, bu sefer de Elay'la ilk kumdan kale girişiminden kalan fotoğrafla kalpleri eritti!
Muhabironline muhabirlerinin evlilik sorularına cevap veren İlyada Alişan ve Oğulcan Engin çifti resmen utançlarından yerin dibine girdi!
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Seren Serengil, Gülben Ergen'le yıllar öncesine dayanan kaosunu fitillemeye ant içti! Geçtiğimiz günlerde Ergen'in rastalarına laf atan Serengil, bu sefer dozu biraz fazla kaçırdı. Gülben Ergen'e zehir zemberek sözler gönderdi...
Oyunculuğuyla ve açıklamalarıyla magazin manşetlerine adını yazdıran Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük dikkat çekiyor. Aşk hayatıyla sık sık konuşulan oyuncu yaptığı açıklamayla yine gündeme oturdu.
Yeşil sahalardaki performansı kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz gün "adam kalmadı" diyerek pot kıran Hafsanur Sancaktutan'ı stalklarken yakayı fena ele verdi!
"Galaksi" şarkısıyla tanıdığımız Ece Mumay tam gaz devam ettiği konser maratonunda giydiği sahne kostümleriyle dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcının Manisa konserinde giydiği kıyafet yüzünden fena topa tutuldu.
Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Seda Bakan pek çok dizi ve filmle ekranların sevilen yüzlerinden biri oldu.
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