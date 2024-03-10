10 Mart Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
10 Mart Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 10 Mart Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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2024-2029 Projeleri Tanıtım Töreni'nde konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Belediyecilik tarihinde bir ilk' diyerek 30 yaş altı sosyal destek alan kadınlar için HPV aşı uygulamasını hayata geçireceklerini açıkladı.
Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından CHP'ye ait olduğu belirtilen İstanbul anketini paylaştı. Ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakın rahibi AK Parti adayı Murat Kurum'a 5 puan fark attığı görüldü.
AK Parti'nin İBB Başkanı adayı Murat Kurum katıldığı televizyon programında sunucu Mehmet Akif Ersoy'un 'köfteci anısı' sorusuna önce hatırlıyormuş gibi cevaplamaya çalıştı, ardından ise 'Niye köfte dediniz?' diyerek soruyu yanıtsız bıraktı.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF)'da 8 yıllık bir süreç içerisinde 105 milyonluk yolsuzluk tespit edildi. Aralarında İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun da bulunduğu 11 kişi hakkında dava açıldı.
Haiti hükümetine karşı çetelerin önderlik ettiği çarpıcı ayaklanmaya 'G-9' isimli çetenin lideri 'Barbekü' lakaplı Jimmy Cherizier liderlik ediyor. Peki dünyada manşetlerden inmeyen 'Barbekü' kim?
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşini ve oğlunu kaybeden AK Parti Antep İl Başkanı Murat Çetin, kısa süre önce kendisinden 20 yaş küçük bir kadınla evlendiği şatafatlı düğünü ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Çetin bugün AK Parti'den istifa ettiğini daha doğrusu affını istediğini duyurdu.
Türk futbolu için heyecan dolu muazzam bir an yaşandı: Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı.
Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında Poyraz sebebiyle Acil Durum Konseyi yapıldığı ve Acun Ilıcalı'nın "Survivor'da görülmemiş büyüklükte bir ceza" alacağını söylediği görüldü.
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