Dünya Neden 'Barbekü' Lakaplı Çete Lideri Jimmy Cherizier'i Konuşuyor? "O Artık Haiti'nin En Güçlü Adamı"
Dünya Neden 'Barbekü' Lakaplı Çete Lideri Jimmy Cherizier'i Konuşuyor? "O Artık Haiti'nin En Güçlü Adamı"
Haiti hükümetine karşı çetelerin önderlik ettiği çarpıcı ayaklanmaya 'G-9' isimli çetenin lideri 'Barbekü' lakaplı Jimmy Cherizier liderlik ediyor.
Peki dünyada manşetlerden inmeyen 'Barbekü' kim?
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Haiti'de çetelerin Başkent Port-au-Prince'deki hapishane ve Ulusal Saray'a silahlı saldırısı sonucu ülkede yaşanan olağanüstü hal devam ediyor.
Peki eski polis memuru ve bir suç örgütünün lideri olan Cherizier şu anda Haiti'nin en güçlü adamı pozisyonuna mı geldi?
Jimmy Cherizier, röportajlarda Tanrı'dan korkan bir Karayip Robin Hood'u gibi poz veriyor ve Fidel Castro, Thomas Sankara ve Malcolm X gibi özgürlük savaşçılarına atıf yapıyor.
Cherizier, geçen yıl uluslararası basına verdiği bir röportajda ise "Ben de Martin Luther King'i seviyorum. Ama o silahlarla dövüşmeyi sevmiyordu, ben silahlarla yaşıyorum" dedi.
AP haber ajansına 2019 yılında verdiği bir başka röportajda, annesinin sokaklarda tavuk sattığı için bu 'Barbekü' lakabı aldığını söyleyen Cherizier, insanları ateşe verdiği suçlamalarını ise reddetti.
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Haitili yetkililer Cherizier'i gecekondu mahallelerinde 2017-2019 yılları arasında yapılan katliamları organize etmekle suçluyor, Cherizier ise bu suçlamaları reddediyor.
Uluslararası uzmanlara göre ise Cumhurbaşkanı Möise'nin 2021'de suikasta uğraması Cherizier'in çetesi için bir kırılma noktası oldu, zira hükümet korumasını kaybetmesine yol açtı.
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