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Dünya Neden 'Barbekü' Lakaplı Çete Lideri Jimmy Cherizier'i Konuşuyor? "O Artık Haiti'nin En Güçlü Adamı"

Dünya Neden 'Barbekü' Lakaplı Çete Lideri Jimmy Cherizier'i Konuşuyor? "O Artık Haiti'nin En Güçlü Adamı"

Jimmy Cherizier Barbekü
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.03.2024 - 20:01

Haiti hükümetine karşı çetelerin önderlik ettiği çarpıcı ayaklanmaya 'G-9' isimli çetenin lideri 'Barbekü' lakaplı Jimmy Cherizier liderlik ediyor. 

Peki dünyada manşetlerden inmeyen  'Barbekü' kim? 

Buyrun birlikte tanıyoruz 👇

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Haiti'de çetelerin Başkent Port-au-Prince'deki hapishane ve Ulusal Saray'a silahlı saldırısı sonucu ülkede yaşanan olağanüstü hal devam ediyor.

Haiti'de çetelerin Başkent Port-au-Prince'deki hapishane ve Ulusal Saray'a silahlı saldırısı sonucu ülkede yaşanan olağanüstü hal devam ediyor.

Haiti hükümetine karşı çetelerin önderlik ettiği çarpıcı ayaklanmaya ise 'G-9' isimli çetenin lideri 'Barbekü' lakaplı Jimmy Cherizier liderlik ediyor.

Peki eski polis memuru ve bir suç örgütünün lideri olan Cherizier şu anda Haiti'nin en güçlü adamı pozisyonuna mı geldi?

Peki eski polis memuru ve bir suç örgütünün lideri olan Cherizier şu anda Haiti'nin en güçlü adamı pozisyonuna mı geldi?

Jimmy Cherizier'in Haiti'de yönettiği yoksul gecekondu mahallelerindeki duvar resimleri onu Arjantinli gerilla Ernesto 'Che' Guevara'ya benzetiyor.

Jimmy Cherizier, röportajlarda Tanrı'dan korkan bir Karayip Robin Hood'u gibi poz veriyor ve Fidel Castro, Thomas Sankara ve Malcolm X gibi özgürlük savaşçılarına atıf yapıyor.

Jimmy Cherizier, röportajlarda Tanrı'dan korkan bir Karayip Robin Hood'u gibi poz veriyor ve Fidel Castro, Thomas Sankara ve Malcolm X gibi özgürlük savaşçılarına atıf yapıyor.

Temmuz 2021'de Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesinden bu yana Cherizier, ülkenin 'yozlaşmış siyasi eliti' olarak tanımladığı kişilere karşı kendisini 'devrimci' olarak niteliyor.

Cherizier, geçen yıl uluslararası basına verdiği bir röportajda ise "Ben de Martin Luther King'i seviyorum. Ama o silahlarla dövüşmeyi sevmiyordu, ben silahlarla yaşıyorum" dedi.

Cherizier, geçen yıl uluslararası basına verdiği bir röportajda ise "Ben de Martin Luther King'i seviyorum. Ama o silahlarla dövüşmeyi sevmiyordu, ben silahlarla yaşıyorum" dedi.

AP haber ajansına 2019 yılında verdiği bir başka röportajda, annesinin sokaklarda tavuk sattığı için bu 'Barbekü' lakabı aldığını söyleyen Cherizier, insanları ateşe verdiği suçlamalarını ise reddetti.

AP haber ajansına 2019 yılında verdiği bir başka röportajda, annesinin sokaklarda tavuk sattığı için bu 'Barbekü' lakabı aldığını söyleyen Cherizier, insanları ateşe verdiği suçlamalarını ise reddetti.

ABD ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne göre Cherizier ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu ve hem Washington hem de BM kendisine yaptırım uyguladı.

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Haitili yetkililer Cherizier'i gecekondu mahallelerinde 2017-2019 yılları arasında yapılan katliamları organize etmekle suçluyor, Cherizier ise bu suçlamaları reddediyor.

Haitili yetkililer Cherizier'i gecekondu mahallelerinde 2017-2019 yılları arasında yapılan katliamları organize etmekle suçluyor, Cherizier ise bu suçlamaları reddediyor.

Haiti'deki kar amacı gütmeyen Lakou Lapè'nin yöneticisi Louis-Henri Mars ise Cherizier için şunları söylüyor: 

'Kendisini hükümetin ve oligark iş adamlarının karanlık yozlaşmasına karşı mücadele eden devrimci bir kişi olarak görüyor, ancak şüpheniz olmasın, o tam bir gangster.' 

Port-au-Prince merkezli bağımsız danışman Judes Jonathas ise 'Ne yazık ki Barbecue artık Haiti'nin en güçlü adamı' ifadelerini kullandı.

Uluslararası uzmanlara göre ise Cumhurbaşkanı Möise'nin 2021'de suikasta uğraması Cherizier'in çetesi için bir kırılma noktası oldu, zira hükümet korumasını kaybetmesine yol açtı.

Uluslararası uzmanlara göre ise Cumhurbaşkanı Möise'nin 2021'de suikasta uğraması Cherizier'in çetesi için bir kırılma noktası oldu, zira hükümet korumasını kaybetmesine yol açtı.

Harvard raporuna göre Cherizier'in çetesi G9, 2020 yılının ortalarında Cite Soleil'de en az 145 kişiyi öldürmek ve 'Moise'nin siyasi rakiplerinin elindeki bölgeleri ele geçirmek için' çok sayıda kadına tecavüz etmekle suçlandı.

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