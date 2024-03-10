Dünya Neden 'Barbekü' Lakaplı Çete Lideri Jimmy Cherizier'i Konuşuyor? "O Artık Haiti'nin En Güçlü Adamı"

Haiti'deki kar amacı gütmeyen Lakou Lapè'nin yöneticisi Louis-Henri Mars ise Cherizier için şunları söylüyor:

'Kendisini hükümetin ve oligark iş adamlarının karanlık yozlaşmasına karşı mücadele eden devrimci bir kişi olarak görüyor, ancak şüpheniz olmasın, o tam bir gangster.'

Port-au-Prince merkezli bağımsız danışman Judes Jonathas ise 'Ne yazık ki Barbecue artık Haiti'nin en güçlü adamı' ifadelerini kullandı.