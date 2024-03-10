Gazeteci Fatih Portakal 'CHP Anketi' Diyerek Paylaştı: Seçim Öncesi İstanbul'da Son Durum Ne?
Gazeteci Fatih Portakal 'CHP Anketi' Diyerek Paylaştı: Seçim Öncesi İstanbul'da Son Durum Ne?
Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından CHP'ye ait olduğu belirtilen İstanbul anketini paylaştı. Ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakın rahibi AK Parti adayı Murat Kurum'a 5 puan fark attığı görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala partilen oy oranları anketler vasıtasıyla kamuoyuna aktarılmaya devam ediyor.
Ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da yapılan seçimlere göre 9 puan oy kaybetmesine rağmen yine de AK Parti adayı Murat Kurum'dan 5 puan önde olduğu görüldü.
Paylaşılan anketteki sonuçlar ise şu şekilde 👇
CHP adayı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 45,1
Cumhur İttifakı (AKP-MHP) adayı Murat Kurum: Yüzde 40,4
DEM Parti adayları Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni: Yüzde 3,9
İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu: Yüzde 3,9
YRP adayı Mehmet Altınöz: Yüzde 2,7
Saadet Partisi adayı Birol Aydın: Yüzde 0,5
Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 2,3
Diğer: 1,3
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda