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ORC’den 4 İl İçin Seçim Anketi: İYİ Parti Adaylarının Yükselişi Dikkat Çekti

ORC’den 4 İl İçin Seçim Anketi: İYİ Parti Adaylarının Yükselişi Dikkat Çekti

Adana Isparta Nevşehir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.03.2024 - 11:44

ORC Araştırma Şirketi, Nevşehir, Uşak, Adana ve Isparta’da yaptığı seçim anketlerinin sonuçlarına açıkladı. ORC’ye göre uzun yıllardır AK Parti’nin yönettiği Nevşehir’de belediye başkanlığı İYİ Parti’nin adayı Rasim Arı’ya geçebilir.

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31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere 1 aydan az bir süre kala anket şirketleri de araştırmalarını yayınlıyor.

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere 1 aydan az bir süre kala anket şirketleri de araştırmalarını yayınlıyor.

ORC Araştırma, illerde 1000’in üzerinde katılımcıyla yüz yüze yaptığı anketlerin sonuçlarını açıkladı.

ORC Araştırma, illerde 1000’in üzerinde katılımcıyla yüz yüze yaptığı anketlerin sonuçlarını açıkladı.

ORC’nin anketinde AK Parti’nin Uşak Belediye Başkanlığı için adayı Mehmet Çakın önde çıkarken, Çakın’ı ise İYİ Parti adayı Muhammet Gür takip etti.

ORC’nin anketinde AK Parti’nin Uşak Belediye Başkanlığı için adayı Mehmet Çakın önde çıkarken, Çakın’ı ise İYİ Parti adayı Muhammet Gür takip etti.

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Adana’da ise CHP’li mevcut başkan Zeydan Karalar koltuğunu koruyor. AK Parti adayı Mehmet Kocaispir ile İYİ Parti adayı Ayyüce Türkeş’in oy oranları ise yakın.

Adana’da ise CHP’li mevcut başkan Zeydan Karalar koltuğunu koruyor. AK Parti adayı Mehmet Kocaispir ile İYİ Parti adayı Ayyüce Türkeş’in oy oranları ise yakın.
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ORC’nin araştırmasındaki en ilginç sonuç ise Nevşehir’de elde edildi. AK Parti’den belediye başkanlığı döneminde sağlık sorunları nedeniyle istifa eden ve İYİ Parti’ye geçen Rasim Arı, anketlerde birinci aday çıktı.

ORC’nin araştırmasındaki en ilginç sonuç ise Nevşehir’de elde edildi. AK Parti’den belediye başkanlığı döneminde sağlık sorunları nedeniyle istifa eden ve İYİ Parti’ye geçen Rasim Arı, anketlerde birinci aday çıktı.

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Isparta’da ise AK Parti adayı Şükrü Başdeğirmen ile İYİ Parti adayı Ahmet Tural arasından kıyasıya bir yarış olduğu gözlemlendi.

Isparta’da ise AK Parti adayı Şükrü Başdeğirmen ile İYİ Parti adayı Ahmet Tural arasından kıyasıya bir yarış olduğu gözlemlendi.

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