ORC’den 4 İl İçin Seçim Anketi: İYİ Parti Adaylarının Yükselişi Dikkat Çekti

ORC Araştırma Şirketi, Nevşehir, Uşak, Adana ve Isparta’da yaptığı seçim anketlerinin sonuçlarına açıkladı. ORC’ye göre uzun yıllardır AK Parti’nin yönettiği Nevşehir’de belediye başkanlığı İYİ Parti’nin adayı Rasim Arı’ya geçebilir.