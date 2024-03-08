ORC’den 4 İl İçin Seçim Anketi: İYİ Parti Adaylarının Yükselişi Dikkat Çekti
ORC’den 4 İl İçin Seçim Anketi: İYİ Parti Adaylarının Yükselişi Dikkat Çekti
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31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere 1 aydan az bir süre kala anket şirketleri de araştırmalarını yayınlıyor.
ORC Araştırma, illerde 1000’in üzerinde katılımcıyla yüz yüze yaptığı anketlerin sonuçlarını açıkladı.
ORC’nin anketinde AK Parti’nin Uşak Belediye Başkanlığı için adayı Mehmet Çakın önde çıkarken, Çakın’ı ise İYİ Parti adayı Muhammet Gür takip etti.
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Adana’da ise CHP’li mevcut başkan Zeydan Karalar koltuğunu koruyor. AK Parti adayı Mehmet Kocaispir ile İYİ Parti adayı Ayyüce Türkeş’in oy oranları ise yakın.
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ORC’nin araştırmasındaki en ilginç sonuç ise Nevşehir’de elde edildi. AK Parti’den belediye başkanlığı döneminde sağlık sorunları nedeniyle istifa eden ve İYİ Parti’ye geçen Rasim Arı, anketlerde birinci aday çıktı.
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Isparta’da ise AK Parti adayı Şükrü Başdeğirmen ile İYİ Parti adayı Ahmet Tural arasından kıyasıya bir yarış olduğu gözlemlendi.
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