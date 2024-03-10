Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya 105 Milyonluk Yolsuzluk Davası
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF)'da 8 yıllık bir süreç içerisinde 105 milyonluk yolsuzluk tespit edildi. Aralarında İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun da bulunduğu 11 kişi hakkında dava açıldı.
Kaynak: Diken, Ayşegül Kasap
İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında TŞOF’taki 105 milyon liralık yolsuzluk iddiasıyla dava açıldı.
TŞOF içinden gelen şikayet dilekçesinde ‘dolandırıcılığın organize biçimde’ yapıldığı öne sürüldü. Bilirkişi heyeti, şüphelilerin yasaya aykırı yapılan işlemleri göz ardı ederek yolsuzlukta payı olduğunu raporladı.
Diken'den Ayşegül Kasap'ın haberine göre, Karayolları Trafik Kanunu’nun 131’inci maddesine göre ülke çapında araç plakalarının üretim, dağıtım, satış ve basımını tekelinde bulunduran TŞOF buradan elde ettiği gelirin yüzde 60’ını İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığı’na yatırmak zorunda. Ama TŞOF, bakanlığa daha az para vermek için kanuna göre gider olarak gösterilmemesi gerekenleri de gider olarak gösterdiği tespit edildi. Bu usulsüzlük nedeniyle TŞOF’a karşı fon davaları açıldı.
Davaları TŞOF adına takip eden avukat Burcu Gökdağ bu süreçte icra dosyaları üzerinden kurumu dolandırarak 19 milyon 318 bin 37 lira 80 kuruşu zimmetine geçirdiği belirtildi. Bu nedenle müfettişler kurum zararının gerçek bedelini ölçmek için ödemelerin yapıldığı günün Merkez Bankası döviz satış kurunu esas alarak ABD dolarına çevirdi. Buna göre kurumun uğradı zarar 3 milyon 307 bin 469 dolar (105 milyon 706 bin 709 lira) olarak hesaplandı.
Gökdağ ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlamalarından 2022 yılında tutuklandı.
Gökdağ’ın avukatı tüm işlemlerden kurumun haberdar olduğunu savunarak, “İddialar ahlaki olmayan bir yapının müvekkilim vasıtasıyla aklanmasına yöneliktir” dedi.
Ankara’da başsavcılık TŞOF’daki yolsuzlukla ilgili şüpheliler hakkında soruşturmaya devam ederken TŞOF Başkan Vekili Mehmet Yiğiner başsavcılığa şikayet dilekçesi verdi ve yolsuzluğun ‘organize’ olduğunu öne sürdü.
Yiğiner dilekçesinde, “Söz konusu usulsüzlük ve zimmete para geçirme, dolandırıcılık eylemlerinin TŞOF’da organize bir biçimde gerçekleştirildiğini düşünmekteyiz. Sayın başsavcılığınızca derinlemesine yapılacak soruşturmada da bu husus net bir biçimde ortaya çıkacaktır” ifadelerine yer verdi.
Başsavcılığın ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlamasıyla yargılanmasını istediği şüphelilerin isimlerin arasında İstanbul Taksiciler Esnaf Odası başkanı Eyüp Aksu, TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın ve TŞOF’un Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları Enver Yaniçeri, Mehmet Nesip Kemaloğlu ve Zerrin Boztaş’da ver. Diğer isimler ise şöyle:
“Aziz Fatih Yılmaz, Filiz Ercan, Heşar Haşimoğlu, Mehmet Tiryakioğlu, Oktay Nuhoğlu, Ümit Kılıçaslan”
Ticaret Bakanlığı’nın teftiş raporu, kurumdaki yetkililerin Gökdağ’ın verdiği belgeleri kontrol etmediğini, kanuna göre ödemeler banka aracılığıyla yapılmalıyken elden yapılan ödemeleri sorgulamaksızın kabul ettiğini ortaya koydu. Raporda yetkililerin çok sayıda usulsüzlüğe davetiye çıkardığı da belirtildi. Şüpheliler haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası başkanı Eyüp Aksu savunmasında suçlamaları reddederek, “Her zaman haksızlıklarla mücadele ediyorum” dedi.
Şüpheliler suçlamaları kabul etmese de bilirkişi raporu yapılan yolsuzlukta şüphelilerin de payı olduğunu belirtti.
Bilirkişi heyeti raporu şöyle:
“Denetim Kurulu tarafından söz konusu nakit iş avanslarının banka aracılığıyla yapılmadığının çok basit incelemeyle tespit edilmesi mümkünken, finans kanallarıyla ödemelerin yapılması yasal zorunlulukken yaklaşık sekiz yıldır bu işlemlerin yapıldığı ortadayken bu işlemlerin göz ardı edilmesi kurumun zararının meydana gelmesinde ana etken olup 2014-2022 yılları arasında denetim kurulu üyeleri Oktay Nuhoğlu, Aziz Fatih Yılmaz, Mehmet Tiryakioğlu, Heşar Haşimoğlu, Eyüp Aksu’nun, denetim görevlerini ilgili yasa ve yönetmeliklere göre yerine getirmedikleri başka değişle görevlerini yapmadıkları tespit edilmiştir.”
Teftiş ve bilirkişi raporlarını inceleyen başsavcılık ‘şüphelilerin mahkemede yargılanarak cezalandırılması’nı talep etti.