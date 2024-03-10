Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya 105 Milyonluk Yolsuzluk Davası

Davaları TŞOF adına takip eden avukat Burcu Gökdağ bu süreçte icra dosyaları üzerinden kurumu dolandırarak 19 milyon 318 bin 37 lira 80 kuruşu zimmetine geçirdiği belirtildi. Bu nedenle müfettişler kurum zararının gerçek bedelini ölçmek için ödemelerin yapıldığı günün Merkez Bankası döviz satış kurunu esas alarak ABD dolarına çevirdi. Buna göre kurumun uğradı zarar 3 milyon 307 bin 469 dolar (105 milyon 706 bin 709 lira) olarak hesaplandı.

Gökdağ ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlamalarından 2022 yılında tutuklandı.

Gökdağ’ın avukatı tüm işlemlerden kurumun haberdar olduğunu savunarak, “İddialar ahlaki olmayan bir yapının müvekkilim vasıtasıyla aklanmasına yöneliktir” dedi.