1 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
1 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Korkma Ben Yanındayım” dizisinin başrolü Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3'ün ayrılık nedeni ortaya çıktı! Ayrılık nedenini duyanların yorumlarıysa gecikmedi!
Derya Alabora konuk olduğu bir programda Uğur Yücel ile hala evli olduğunu açıkladı!
Ceyda Düvenci ile ayrılığı sonrası Esra Akpınar'la yeni bir ilişkiye yelken açan Bülent Şakrak'tan sevgilisiyle ilk poz geldi!
Uzun süredir magazin gündeminden uzak duran Şeyma Subaşı çok konuşulacak pozlar paylaştı!
Geçirdiği yüz gerdirme ameliyatının ardından, kendini paylaşmalara doyamayan Cenk Eren'e nazar değmiş, ve şarkıcı apar topar gözünden geçireceği operasyon için hastaneye yatmıştı. Hastaneden paylaşım yapan Cenk Eren'in açıklaması güldürdü!
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24 yaşında vefat eden arabeskin kraliçesi olarak da bilinen ünlü şarkıcı Esengül’ün hayatı film oluyor.
Dolandırıcılık çetesine üye olduğu iddiasıyla tutuklanan Nihal Candan, anoreksiya hastalığına yakalanmış ve sağlık nedeniyle tahliye edilmişti. Posta'dan Alev Gürsoy'un haberine göre tedavisi devam eden Nihal Candan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasında azmettirici olduğu iddiasıyla suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısına çıkmıştı. Parlak, açtığı canlı yayında "davadan vazgeç" cümleleriyle karşı karşıya kalınca öfkeden deliye döndü.
Şevval Sam'ın oğlu ünlü oyuncu Taro Emir Tekin, sanatsal ilişki açıklamaları ile dikkat çekti.
Ünlü fenomen ve yazar Pucca'nın bir takipçisine cevap olarak verdiği "parası olsa yaptıracağı estetik listesi" dumur etti.
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Biliyorsunuz ki bir süredir Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un küs olduğu iddia ediliyor, taraflar ise küslüğü yalanlıyordu. @nurmagazins isimli sosyal medya hesabına gelen yorumda ise ünlü ikilinin küslük sebebinin Başak Dizer'in kardeşi olduğu iddia edildi!
@temizmagazincom'un haberine göre oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet geçişi yapmaya karar verdi. Ünlü aile ismini Ayda olarak değiştiren çocuklarının yanında olacağını duyurdu!
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