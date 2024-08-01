1 Ağustos Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
1 Ağustos Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 1 Ağustos Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Magazin Sortie'nin haberine göre, Müjde Ar'ın damarlarının %95 tıkalı olması sebebile iki saat süren bir kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.
Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin ünlü aranjesi Cendere'nin 1985 yapımı bir filmden uyarlandığı iddia edildi!
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen olimpiyat oyunlarında bugüne damgasını vuran olay bir boks maçında yaşandı. İtalyan boksör Angela Carini, aldığı darbe sonrası yarıştan çekildi. Sebep olarak ise dövüştüğü kadının 'erkek' olduğunu öne sürdü. Tüm kamuoyunun adeta 'atladığı' bu haber günün en çok konuşulan olayı oldu.
Bodrum'da bir davette bir araya gelen Selahattin Paşalı ve Mert Yazıcıoğlu'nun bir örnek kombini sosyal medyada gündem oldu!
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Cezayirli boksör Imane Khelif, 2024 Paris Olimpiyatları'nda 'cinsiyet' tartışmalarının merkezine oturdu. Bu durumun ardından Türkiye Boks Federasyonu, sporcunun yarışmadan çıkarılması için Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) başvuruda bulundu. Ancak IOC, Türkiye Boks Federasyonu'nun bu talebini reddettiğini duyurdu.
An itibarıyla Ağustos ayındayız. Bu ayda burçlarda bazı değişiklikler gözlemleneceği söyleniyor. Peki Ağustos ayında burçları neler bekliyor?
Fenerbahçe - Lugano maçında eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla görüntülenen Müge Anlı'nın kocasına cilveler yaptığı anlar 'dibine kadar içimizden biri' dedirtti!
Mert Ramazan Demir'le ayrıldıktan sonra Amerika tatiline çıkan Afra Saraçoğlu, 1 aylık İngilizce kursundan mezun oldu! Sertifikasını kaldırıp cübbesiyle poz veren güzel oyuncu sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü...
Muhteşem sezon finaliyle şoktan şoka sürüklendiğimiz Kızılcık Şerbeti'nde en çok şaşırdığımız olaylardan biri de Doğa'nın yeni aşkı Giray'ın gizemli bir kadınla iş çevirmesiydi. Kadının kim olduğuna dair çeşitli iddialar ortaya atılırken sonunda kim olduğu açıklandı!
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Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobilin parka giden kalabalığın arasına dalması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.
Tüm dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç, 2024 Paris Olimpiyatları'nda hiçbir ekipmanı olmadan yaptığı atışla gurur kaynağımız olmayı başarmıştı. Gümüş madalya kazanan Dikeç'in atışı, X'te Film Havası hesabı tarafından film karakterlerine benzetildi!
Başakşehir’de 8 yaşındaki bir kız çocuğunun taciz edildiği iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi. Toplanan öfkeli kalabalık kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Y.B.(35)'nin evini taşladı. Polis, kalabalığı biber gazı kullanarak dağıtırken, Y.B. gözaltına alındı.
Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yarın tüm camilerde sela verilecek ve gıyabi cenaze namazı kılınacak.
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