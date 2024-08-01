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Milli Atıcımız Yusuf Dikeç'in Dünyayı Kasıp Kavuran Atışı Efsane Film Karakterleriyle Eşleştirildi!

Milli Atıcımız Yusuf Dikeç'in Dünyayı Kasıp Kavuran Atışı Efsane Film Karakterleriyle Eşleştirildi!

film
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 22:58

Tüm dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç, 2024 Paris Olimpiyatları'nda hiçbir ekipmanı olmadan yaptığı atışla gurur kaynağımız olmayı başarmıştı. Gümüş madalya kazanan Dikeç'in atışı, X'te Film Havası hesabı tarafından film karakterlerine benzetildi!

Kaynak: https://x.com/filmhavasi/status/18190...
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1. 2024 Paris Olimpiyatları'nda ekipmansız atışıyla gümüş madalya kazanarak dünyayı kasıp kavuran Yusuf Dikeç'in duruşu efsane film karakterlerine benzetildi.

1. 2024 Paris Olimpiyatları'nda ekipmansız atışıyla gümüş madalya kazanarak dünyayı kasıp kavuran Yusuf Dikeç'in duruşu efsane film karakterlerine benzetildi.

2. Taxi Driver (1976)

2. Taxi Driver (1976)

3. Pulp Fiction (1994)

3. Pulp Fiction (1994)

4. Scarface (1983)

4. Scarface (1983)

5. Saving Private Ryan (1998)

5. Saving Private Ryan (1998)
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6. John Wick 2 (2017)

6. John Wick 2 (2017)

7. Safe (2012)

7. Safe (2012)

8. James Bond 007: Quantum of Solace (2008)

8. James Bond 007: Quantum of Solace (2008)

9. A Walk Among the Tombstones (2014)

9. A Walk Among the Tombstones (2014)

10. Matrix (1999)

10. Matrix (1999)
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11. Hitman: Agent 47 (2015)

11. Hitman: Agent 47 (2015)
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Birsen Y

Hepsinden daha karizma aslan abim🧿

bellissimo

Gerçekten çok karizmatik ilk kez bir erkeğin eline silahı yakıştırdım

nevertheless

Helal sana bak herkes seni konuşuyor 👍👍