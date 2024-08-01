Milli Atıcımız Yusuf Dikeç'in Dünyayı Kasıp Kavuran Atışı Efsane Film Karakterleriyle Eşleştirildi!
Milli Atıcımız Yusuf Dikeç'in Dünyayı Kasıp Kavuran Atışı Efsane Film Karakterleriyle Eşleştirildi!
Kaynak: https://x.com/filmhavasi/status/18190...
Tüm dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç, 2024 Paris Olimpiyatları'nda hiçbir ekipmanı olmadan yaptığı atışla gurur kaynağımız olmayı başarmıştı. Gümüş madalya kazanan Dikeç'in atışı, X'te Film Havası hesabı tarafından film karakterlerine benzetildi!
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1. 2024 Paris Olimpiyatları'nda ekipmansız atışıyla gümüş madalya kazanarak dünyayı kasıp kavuran Yusuf Dikeç'in duruşu efsane film karakterlerine benzetildi.
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2. Taxi Driver (1976)
3. Pulp Fiction (1994)
4. Scarface (1983)
5. Saving Private Ryan (1998)
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6. John Wick 2 (2017)
7. Safe (2012)
8. James Bond 007: Quantum of Solace (2008)
9. A Walk Among the Tombstones (2014)
10. Matrix (1999)
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11. Hitman: Agent 47 (2015)
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Hepsinden daha karizma aslan abim🧿
Gerçekten çok karizmatik ilk kez bir erkeğin eline silahı yakıştırdım
Helal sana bak herkes seni konuşuyor 👍👍