Milli Atıcımız Yusuf Dikeç'in Dünyayı Kasıp Kavuran Atışı Efsane Film Karakterleriyle Eşleştirildi!

Tüm dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç, 2024 Paris Olimpiyatları'nda hiçbir ekipmanı olmadan yaptığı atışla gurur kaynağımız olmayı başarmıştı. Gümüş madalya kazanan Dikeç'in atışı, X'te Film Havası hesabı tarafından film karakterlerine benzetildi!