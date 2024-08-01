Hamas Lideri İsmail Heniyye İçin Tüm Camilerde Cenaze Namazı Kılınacak
Hamas Lideri İsmail Heniyye İçin Tüm Camilerde Cenaze Namazı Kılınacak
Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yarın tüm camilerde sela verilecek ve gıyabi cenaze namazı kılınacak.
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Heniyye'nin şehit edilmesi münasebetiyle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildiğini" hatırlattı.
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Erbaş, Heniyye için yarın tüm camilerde sela verileceğini ve cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.
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ney(yankılı)
Bu şeylere boşuna Vichy hükümeti demiyorum. Bilgi ve iletişim çağında hâlâ bu şeylerin peşinden gitmek sadece cehaletle açıklanacak durum değil.
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