Sevgili Yengeç, bugün iş ilişkilerinde gerilimin tırmandığı ve güç çekişmelerinin yaşandığı bir atmosferle karşılaşabilirsin. Birlikte çalıştığın kişilerle dahi arandaki sınırları netleştirmek zorunda kalırken kendi yetki alanını korumak adına kararlı bir duruş da sergilemelisin. Güneş ve Plüton'un enerjisi ile ekip içi dengelerde yaşanan bu değişim profesyonel statünü yeniden tanımlaman için sana fırsat sunabilir.

Şimdi mesleki alanda kurduğun bağların kalitesini sorgularken kimlerin senin yanında olduğunu daha net göreceksin. İş ortamındaki baskıcı tavırlara karşı kendi vizyonunu savunmaktan geri durmamalısın. Stratejik ortaklıklarını güncelleyerek kariyer yolculuğunda seni geriye çeken unsurları ayıklama vaktin geldi.

Gelelim aşka! İlişkilerinde aşırı fedakarlık yapmanın seni nasıl yıprattığını fark ederek partnerinle arana sağlıklı sınırlar koymalısın. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen kendine ait alanları korumak adına partnerine karşı net tavırlar sergilemen gerekebilir. Ama bekar bir Yengeç burcuysan, yeni birine şans vermeden önce kendi değerini hatırlamalı ve başkalarını memnun etme çabandan vazgeçmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...