Sevgili Yengeç, bugün ilişkilerinde bugüne kadar yaptığın aşırı fedakarlıkların seni ne kadar yıprattığını fark ederek sevdiklerinle arana sağlıklı sınırlar koymaya başlayabilirsin. Kendini koruma içgüdün duygusal paylaşımlarında daha mesafeli ve seçici olmanı sağlayacaktır.

İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, kendine ait alanları korumak adına partnerine karşı daha net ve tavizsiz bir duruş sergilemen gerekebilir. Tabii bekar bir Yengeçsen, yeni birine kalbinin kapılarını açmadan önce kendi değerini hatırlamalı ve başkalarını memnun etme çabandan tamamen vazgeçmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…