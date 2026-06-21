Sevgili Yengeç, bu hafta başı Merkür'ün durağan konumu bedensel sıvıların dengesini etkileyerek ödem tutmaya veya yavaş çalışan bir metabolizmaya zemin hazırlayabiliyor. Detoks suları ve hafif sebzeler tüketerek bedenine taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir lenfatik drenaj masajı randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru İkizler burcunda ilerleyen Mars ise omuz ve kol kaslarında ufak tefek spazmlara karşı dikkatli olman adına ergonomik bir duruşa yönelmenin sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor. Bedenini zorlamadan hareket edeceğin bu süreçte gücüne güç katacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…