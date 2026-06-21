Sevgili Yengeç, bu haftaya Güneş ve Neptün karesinin getirdiği hayal kırıklığı enerjisiyle başlayarak sosyal hayatında veya görevlerinde ciddi bir motivasyon kaybı yaşıyorsun. İster bir sivil toplum gönüllüsü ol ister ailesi için çabalayan biri, harcadığın mesainin takdir edilmemesi hevesini kırabiliyor. Beklentiyi dışarıdan değil kendi içinden almayı öğrenmek, bu melankolik süreci en az hasarla atlatmanı sağlıyor.

Hafta ortasında ise Venüs ile Satürn üçgeni organizasyon becerini arşa çıkararak seni mükemmel bir düzen kurucu yapıyor. Dağınık olan yaşam alanını, zaman yönetimini veya yarım kalan işlerini katı kurallarla sisteme oturtarak bütünüyle bir hafifleme yaşıyorsun. İstikrar barındıran bu yeni yaşam disiplini mi? İşte bu da sana zaman ve enerji kazandırmanı destekliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…