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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 22 Haziran - 28 Haziran Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Haziran - 28 Haziran haftası Yengeç ve yükselen Yengeç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 22 Haziran - 28 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu haftaya Güneş ve Neptün karesinin getirdiği hayal kırıklığı enerjisiyle başlayarak sosyal hayatında veya görevlerinde ciddi bir motivasyon kaybı yaşıyorsun. İster bir sivil toplum gönüllüsü ol ister ailesi için çabalayan biri, harcadığın mesainin takdir edilmemesi hevesini kırabiliyor. Beklentiyi dışarıdan değil kendi içinden almayı öğrenmek, bu melankolik süreci en az hasarla atlatmanı sağlıyor.

Hafta ortasında ise Venüs ile Satürn üçgeni organizasyon becerini arşa çıkararak seni mükemmel bir düzen kurucu yapıyor. Dağınık olan yaşam alanını, zaman yönetimini veya yarım kalan işlerini katı kurallarla sisteme oturtarak bütünüyle bir hafifleme yaşıyorsun. İstikrar barındıran bu yeni yaşam disiplini mi? İşte bu da sana zaman ve enerji kazandırmanı destekliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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