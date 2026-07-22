Tuncel Kurtiz'in Mezarının Son Hali Gündem Oldu! Nail Kırmızıgül'den Dikkat Çeken Sözler
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Usta sanatçı Tuncel Kurtiz'in Kaz Dağları'ndaki mezarını ziyaret eden oyuncu Nail Kırmızıgül, gördüğü manzaraya tepki gösterdi. Mezarın düzenlenme şeklini eleştiren Kırmızıgül, 'Burayı bir seküler türbesine dönüştürmüşler' sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.
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2013 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in Kaz Dağları'ndaki mezarını ziyaret eden oyuncu Nail Kırmızıgül, gördüğü manzarayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Nail Kırmızıgül'ün Tuncel Kurtiz'in mezarının son haline isyan ettiği anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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