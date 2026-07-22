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Tuncel Kurtiz'in Mezarının Son Hali Gündem Oldu! Nail Kırmızıgül'den Dikkat Çeken Sözler

Tuncel Kurtiz'in Mezarının Son Hali Gündem Oldu! Nail Kırmızıgül'den Dikkat Çeken Sözler

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.07.2026 - 14:08
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Usta sanatçı Tuncel Kurtiz'in Kaz Dağları'ndaki mezarını ziyaret eden oyuncu Nail Kırmızıgül, gördüğü manzaraya tepki gösterdi. Mezarın düzenlenme şeklini eleştiren Kırmızıgül, 'Burayı bir seküler türbesine dönüştürmüşler' sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

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2013 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in Kaz Dağları'ndaki mezarını ziyaret eden oyuncu Nail Kırmızıgül, gördüğü manzarayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2013 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in Kaz Dağları'ndaki mezarını ziyaret eden oyuncu Nail Kırmızıgül, gördüğü manzarayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Oyuncu Nail Kırmızıgül, mezarın bugünkü görünümünün Kurtiz'in yaşam felsefesini yansıtmadığını savundu.

Ünlü oyuncu, mezarlık çevresindeki düzenlemeleri eleştirerek alanın zamanla farklı bir görünüme büründüğünü söyledi. Ünlü oyuncu, Tuncel Kurtiz'in sade yaşam anlayışına vurgu yaparak mevcut durumun onun kişiliğiyle örtüşmediğini ifade etti.

Kırmızıgül açıklamasında 'Burayı bir seküler türbesine dönüştürmüşler. Tuncel Kurtiz böyle olacağını bilseydi vasiyetine 'Yapmayın' derdi.' sözlerini kullandı.

Oyuncunun bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Tuncel Kurtiz'in mezarının mevcut haliyle ilgili farklı görüşler de paylaşıldı.

Nail Kırmızıgül'ün Tuncel Kurtiz'in mezarının son haline isyan ettiği anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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