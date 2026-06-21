Sevgili Yengeç, bu haftaya Güneş ile Chiron altmışlığının ruhu saran iyileştirici tınısıyla başlayarak kalbindeki eski kabukları kırmaya odaklanıyorsun. Korkuları geride bırakıp sadece huzur ve aidiyet hissettiren bir sevginin içinde yeşermek beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Şefkat arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle birbirinizin en savunmasız yönlerini kabul edip kusurları sevgiyle sararak beraberliğinizi ruhsal bir şifayla sağlamlaştırıyorsunuz. Empati barındıran bu yakınlaşma aşkınızı taçlandırıyor. Bekarsan, geçmiş travmaları yüzünden kimseye güvenemeyen ürkek yapını bütünüyle geride bırakıyorsun. Sana güven vadeden, yargılamayan ve empati yeteneği yüksek bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…