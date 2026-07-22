Senin Kökenlerin Hangi Türk Boyuna Ait?
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Türk tarihi, birbirinden farklı özellikleriyle öne çıkan pek çok boy ve topluluğa ev sahipliği yaptı. Kimileri cesaretleriyle, kimileri devlet kurma yetenekleriyle, kimileri ise ticaret, kültür ve sanat alanındaki başarılarıyla iz bıraktı. Peki karakter özelliklerin geçmişte yaşamış hangi Türk boyunun ruhunu daha çok yansıtıyor?
Verdiğin cevaplara göre sana en yakın Türk boyunu söylüyoruz!
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Senin Kökenlerin Hangi Türk Boyuna Ait?
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