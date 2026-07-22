Başroller Değişmişti: Kalbimin Rotası Karadeniz'in Çekimlerinden Görüntüler Sızdı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Go Türkiye platformu bünyesinde hazırlanan özel bir mini dizi projesi olan Kalbimin Rotası Karadeniz dizisinin çekimleri başladı. Karadeniz'in büyüleyici doğasını, zengin mutfağını ve kültürel miraslarını hem yerli hem de uluslararası izleyicilere estetik bir sinematik dille tanıtmayı amaçlayan dizinin setinden görüntüler ortaya çıktı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
An İstanbul Story ve Turquoise Summer dizilerinin ardından GO Türkiye'nin üçüncü dizisi Kalbimin Rotası Karadeniz'in çekimleri sonunda başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sümela Manastırı'nda sahnesi çekilen dizide Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel'in görüntüleri sosyal medyaya sızdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın