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Başroller Değişmişti: Kalbimin Rotası Karadeniz'in Çekimlerinden Görüntüler Sızdı

Başroller Değişmişti: Kalbimin Rotası Karadeniz'in Çekimlerinden Görüntüler Sızdı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.07.2026 - 13:18 Son Güncelleme: 22.07.2026 - 13:19
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Go Türkiye platformu bünyesinde hazırlanan özel bir mini dizi projesi olan Kalbimin Rotası Karadeniz dizisinin çekimleri başladı. Karadeniz'in büyüleyici doğasını, zengin mutfağını ve kültürel miraslarını hem yerli hem de uluslararası izleyicilere estetik bir sinematik dille tanıtmayı amaçlayan dizinin setinden görüntüler ortaya çıktı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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An İstanbul Story ve Turquoise Summer dizilerinin ardından GO Türkiye'nin üçüncü dizisi Kalbimin Rotası Karadeniz'in çekimleri sonunda başladı.

An İstanbul Story ve Turquoise Summer dizilerinin ardından GO Türkiye'nin üçüncü dizisi Kalbimin Rotası Karadeniz'in çekimleri sonunda başladı.

Dizide önce yapım şirketi değişmiş, ardından ilk anlaşılan başrol İlhan Şen projeden çekilmişti. Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı projenin çekimleri başladı.

Sümela Manastırı'nda sahnesi çekilen dizide Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel'in görüntüleri sosyal medyaya sızdı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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