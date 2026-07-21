Bülent Ersoy'un Hayatı Film Oluyor: 3 Yıldır Bekleniyordu, Onay Alındı

3 yıldır hazırlıkları süren filmle ilgili yeni bir aşamaya geçildi. Bergen, Dilber Ay, Müslüm Gürses, Barış Akarsu, Cem Karaca, Naim Süleymanoğlu gibi isimlerin hayatının sinemaya aktarılmasının ardından Bülent Ersoy için de film yapılmak istenmişti. Bülent Ersoy'un onayını bekleyen film, 3 yılın sonunda onaydan geçti. Yapım ekibi, sanatçının sadece sahne yaşamını değil, özel hayatı ve kariyerindeki dönüm noktalarını da izleyiciye aktarmayı amaçlıyor. Filmin tretman çalışmalarının mayıs ayında tamamlanması da yapım ekibinin amaçları arasında yer alıyor.

'Bülent Ersoy'u kim canlandırıyor, filmde hangi oyuncular yer alıyor?' soruları merak uyandırırken henüz kadroyla ilgili bir açıklama gelmedi. Vizyon tarihi de açıklanmayan filmin 2027'de izleyiciyle buluşması bekleniyor.