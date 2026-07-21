Bülent Ersoy'un Hayatı Film Oluyor: 3 Yıldır Bekleniyordu, Onay Alındı
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Bergen, Dilber Ay, Müslüm Gürses, Barış Akarsu, Cem Karaca, Naim Süleymanoğlu gibi ünlü isimlerin ardından başka ünlülerin hayatının da sinemaya aktarılması bekleniyor. Son 3 yıldır hazırlık yapılan Bülent Ersoy'un hayatına dair filmle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
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Türk sanat müziğinin en tanınan isimlerinden Diva Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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