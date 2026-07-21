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Bülent Ersoy'un Hayatı Film Oluyor: 3 Yıldır Bekleniyordu, Onay Alındı

Bülent Ersoy'un Hayatı Film Oluyor: 3 Yıldır Bekleniyordu, Onay Alındı

Bülent Ersoy
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.07.2026 - 15:13 Son Güncelleme: 21.07.2026 - 15:18
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Bergen, Dilber Ay, Müslüm Gürses, Barış Akarsu, Cem Karaca, Naim Süleymanoğlu gibi ünlü isimlerin ardından başka ünlülerin hayatının da sinemaya aktarılması bekleniyor. Son 3 yıldır hazırlık yapılan Bülent Ersoy'un hayatına dair filmle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Türk sanat müziğinin en tanınan isimlerinden Diva Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor.

Türk sanat müziğinin en tanınan isimlerinden Diva Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor.

3 yıldır hazırlıkları süren filmle ilgili yeni bir aşamaya geçildi. Bergen, Dilber Ay, Müslüm Gürses, Barış Akarsu, Cem Karaca, Naim Süleymanoğlu gibi isimlerin hayatının sinemaya aktarılmasının ardından Bülent Ersoy için de film yapılmak istenmişti. Bülent Ersoy'un onayını bekleyen film, 3 yılın sonunda onaydan geçti. Yapım ekibi, sanatçının sadece sahne yaşamını değil, özel hayatı ve kariyerindeki dönüm noktalarını da izleyiciye aktarmayı amaçlıyor. Filmin tretman çalışmalarının mayıs ayında tamamlanması da yapım ekibinin amaçları arasında yer alıyor.

'Bülent Ersoy'u kim canlandırıyor, filmde hangi oyuncular yer alıyor?' soruları merak uyandırırken henüz kadroyla ilgili bir açıklama gelmedi. Vizyon tarihi de açıklanmayan filmin 2027'de izleyiciyle buluşması bekleniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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