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Temizlik Anlayışına Göre Ruhun Hangi Ülkeye Ait?

etiket Temizlik Anlayışına Göre Ruhun Hangi Ülkeye Ait?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
22.07.2026 - 13:31
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Birinin temizlik alışkanlıklarını öğrendiğinde karakteri hakkında tahmin yürütmeye başlıyorsan yalnız değilsin zira düzen anlayışı, yaşam tarzının en belirgin ipuçlarından biri oluyor. Şimdi ise sıra sende! Verdiğin cevaplarla ruhunun hangi ülkeye ait olduğunu öğren!

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1. Temizliğe başlamadan önce yaptığın ilk iş?

2. Temizlik yaparken arka planda ne çalar?

3. Ansızın kapı çalsa ve ev dağınık olsa ne yaparsın?

4. Bu soru önemli! Evde en çok hangi alanın temiz olmasını önemsersin?

5. Gardırobunu açtığımızda nasıl bir manzara ile karşılaşırız?

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6. Çamaşır suyu senin için ne anlama geliyor?

7. Evin havasını değiştirmek için bunlardan hangisini seçersin?

8. Son olarak temizlik yaparken en büyük motivasyon kaynağın ne?

Almanya!

Almanya!

Senin için temizlik rastgele yapılan bir eylemden ziyade bir mühendislik harikası. Her deterjanın yeri, her bezin kullanım amacı kafanda bellidir. Hayatındaki karmaşayı evini düzene sokarak alt ediyorsun ve plan dışı hiçbir dağınıklığa tahammülün yok. Evindeki simetri ve hijyen standartları, profesyonel temizlik şirketlerine taş çıkaracak cinsten görünüyor. Düzenin olmadığı bir yerde senin nefes alman bile imkansız olduğu için bu disiplinli ruh seni tam anlamıyla yansıtıyor.

Japonya!

Japonya!

Temizlik senin için tamamen zihinsel bir arınma süreci. Az eşya, çok huzur felsefesini hayatının merkezine koyarak evdeki tüm fazlalıklardan hızla kurtulursun. Gösterişten uzak, sade ve her an nefes alan alanlar yaratmak konusunda üstüne yoktur. Ruhun, o dinginliği ve doğallığı sonuna kadar yaşayan felsefi topraklarda gerçek huzuru buluyor. Temiz ve sade bir ev senin için her zaman berrak bir zihin anlamına geliyor.

İtalya!

İtalya!

Senin evinde baştan aşağı temizlik yapılsa bile o sıcak ve yaşanmış yuva havası asla kaybolmaz. Katı kuralların ve düzen takıntıların yok zira senin için önemli olan evin mis gibi kokması. Temizlik yaparken eski eşyalarla geçmişe dalmayı ve anıları tazelemeyi çok seversin. Evindeki ufak tefek karmaşalar aslında senin neşeni, samimiyetini ve misafirperverliğini simgeler. Tam bir Akdeniz ruhuna sahipsin ve hayatı tüm doğallığıyla keyif alarak yaşamayı seçiyorsun.

Brezilya!

Brezilya!

Temizlik senin için o yüksek enerjini dışarı atma yöntemi. Elinde paspasla dans etmek ve müziğin sesini sonuna kadar açmak tam senin tarzın. Bol suyla yıkayıp köpürtebileceğin her alan senin için adeta eğlenceli bir oyun alanına dönüşür. İçindeki bitmek bilmeyen yaşam enerjisi, temizlik anlayışını bile renkli bir festivale çevirir. Sen temizlik yaparken bile etrafına neşe ve inanılmaz bir dinamizm saçmayı her zaman başarıyorsun.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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