Temizlik Anlayışına Göre Ruhun Hangi Ülkeye Ait?

Senin için temizlik rastgele yapılan bir eylemden ziyade bir mühendislik harikası. Her deterjanın yeri, her bezin kullanım amacı kafanda bellidir. Hayatındaki karmaşayı evini düzene sokarak alt ediyorsun ve plan dışı hiçbir dağınıklığa tahammülün yok. Evindeki simetri ve hijyen standartları, profesyonel temizlik şirketlerine taş çıkaracak cinsten görünüyor. Düzenin olmadığı bir yerde senin nefes alman bile imkansız olduğu için bu disiplinli ruh seni tam anlamıyla yansıtıyor.