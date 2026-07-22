Temizlik Anlayışına Göre Ruhun Hangi Ülkeye Ait?
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Birinin temizlik alışkanlıklarını öğrendiğinde karakteri hakkında tahmin yürütmeye başlıyorsan yalnız değilsin zira düzen anlayışı, yaşam tarzının en belirgin ipuçlarından biri oluyor. Şimdi ise sıra sende! Verdiğin cevaplarla ruhunun hangi ülkeye ait olduğunu öğren!
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1. Temizliğe başlamadan önce yaptığın ilk iş?
2. Temizlik yaparken arka planda ne çalar?
3. Ansızın kapı çalsa ve ev dağınık olsa ne yaparsın?
4. Bu soru önemli! Evde en çok hangi alanın temiz olmasını önemsersin?
5. Gardırobunu açtığımızda nasıl bir manzara ile karşılaşırız?
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6. Çamaşır suyu senin için ne anlama geliyor?
7. Evin havasını değiştirmek için bunlardan hangisini seçersin?
8. Son olarak temizlik yaparken en büyük motivasyon kaynağın ne?
Almanya!
Japonya!
İtalya!
Brezilya!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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