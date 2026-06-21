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Yengeç Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 22 Haziran - 28 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Haziran - 28 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta başı Güneş ile Neptün karesi iç dünyanda bir karmaşa yaratarak emeklerinin yeterince görülmediği hissine kapılmana neden oluyor. Evde veya sosyal hayatında gösterdiğin fedakarlıkların boşa gittiğini düşünerek kendini geri çekebiliyorsun. Bu noktada beklentilerini minimuma indirmek de gündeminde olabilir ve işte bu ruhsal dengeni korumanı sağlar.

Hafta ortasında Venüs ile Satürn üçgeni kişisel alanlarında sağlam kurallar inşa ederek sınırlarını korumanı destekliyor. İnsanlara 'hayır' demeyi öğrenmek ve kendi önceliklerini belirlemek sana öz saygını geri veriyor. Bu disiplinli ve net tavır, etrafındakilerin sana duyduğu saygıyı artırarak seni güvence altına alıyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Güneş ile Chiron altmışlığı kalp kırıklıklarını arındırarak aşk hayatında derin bir şifalanma yaşamanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki görünmez duvarları şefkatli bir diyalogla yıkarak birbirinizin yaralarını sarıyor ve beraberliğinizi köklendiriyorsunuz. Bekarsan, aşkta hep hüsrana uğrayacağına dair köklü inancını yıkıp kendini ilk defa gerçek bir sevgiye açmaya hazır hissediyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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