Sevgili Yengeç, bu hafta başı Güneş ile Neptün karesi iç dünyanda bir karmaşa yaratarak emeklerinin yeterince görülmediği hissine kapılmana neden oluyor. Evde veya sosyal hayatında gösterdiğin fedakarlıkların boşa gittiğini düşünerek kendini geri çekebiliyorsun. Bu noktada beklentilerini minimuma indirmek de gündeminde olabilir ve işte bu ruhsal dengeni korumanı sağlar.

Hafta ortasında Venüs ile Satürn üçgeni kişisel alanlarında sağlam kurallar inşa ederek sınırlarını korumanı destekliyor. İnsanlara 'hayır' demeyi öğrenmek ve kendi önceliklerini belirlemek sana öz saygını geri veriyor. Bu disiplinli ve net tavır, etrafındakilerin sana duyduğu saygıyı artırarak seni güvence altına alıyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Güneş ile Chiron altmışlığı kalp kırıklıklarını arındırarak aşk hayatında derin bir şifalanma yaşamanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki görünmez duvarları şefkatli bir diyalogla yıkarak birbirinizin yaralarını sarıyor ve beraberliğinizi köklendiriyorsunuz. Bekarsan, aşkta hep hüsrana uğrayacağına dair köklü inancını yıkıp kendini ilk defa gerçek bir sevgiye açmaya hazır hissediyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…