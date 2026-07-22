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2025-2026 Dizi Sezonunun En Yakışıklı Oyuncusunu Seçiyoruz!

2025-2026 Dizi Sezonunun En Yakışıklı Oyuncusunu Seçiyoruz!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.07.2026 - 14:25
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Bu sezon ekranlarda tansiyon hiç düşmedi! Karizmalarıyla ekran başındakileri büyüleyen, rolleriyle hafızalara kazınan ve sosyal medyayı kasıp kavuran erkek oyuncular arasından 'Sezonun En Yakışıklısı'nı belirleme vakti geldi. Senin favorin kim? Oyunu kullan, desteklediğin oyuncuyu zirveye taşı! 🔥👇

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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