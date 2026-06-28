article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 29 Haziran - 5 Temmuz Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 29 Haziran - 5 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta başı Ay ile Jüpiter karşıtlığı içindeki bitmek bilmeyen iyimserliği arşa çıkararak bütünüyle büyük düşünmeni fısıldıyor. Ancak coşkuna yenik düşüp tutamayacağın sözler vermek veya bütçeni aşan riskli yatırımlara girmek seni zor durumda bırakabiliyor. Ölçülü hareket etmeyi başardığında, bu enerjiyi harika bir vizyona dönüştürüyorsun.

Hafta ortasında Merkür'ün durağan konumu eğitim, seyahat, yayıncılık veya resmi başvurularında hayatı adeta ağır çekime alıyor. Vize süreçlerindeki rötarlar, iptal edilen biletler veya akademik pürüzler hevesini kırsa da, isyan etmek yerine detayları kontrol etmek seni güvenceye alıyor. Sabırlı duruşun, olası resmi krizleri bütünüyle engelliyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Mars ile Uranüs’ün kavuşumu duygusal hayatında bütünüyle sürpriz ve asi bir uyanış yaratarak ipleri eline almanı destekliyor. İlişkin varsa, rutinleşen beraberliğinde aniden özgürlük talep edip partnerini şok eden ama ilişkiyi tazeleyen beklenmedik çıkışlar yapıyorsun. Bekarsan, standartlarının bütünüyle dışında olan, eksantrik, asi ve zekasıyla seni aniden çarpan o marjinal insanlara hiç düşünmeden şans tanıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Yay Burcu Yorumu

Aylık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yay Burcu Yorumu

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Yay burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın