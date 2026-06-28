Sevgili Yay, bu hafta başı Ay ile Jüpiter karşıtlığı içindeki bitmek bilmeyen iyimserliği arşa çıkararak bütünüyle büyük düşünmeni fısıldıyor. Ancak coşkuna yenik düşüp tutamayacağın sözler vermek veya bütçeni aşan riskli yatırımlara girmek seni zor durumda bırakabiliyor. Ölçülü hareket etmeyi başardığında, bu enerjiyi harika bir vizyona dönüştürüyorsun.

Hafta ortasında Merkür'ün durağan konumu eğitim, seyahat, yayıncılık veya resmi başvurularında hayatı adeta ağır çekime alıyor. Vize süreçlerindeki rötarlar, iptal edilen biletler veya akademik pürüzler hevesini kırsa da, isyan etmek yerine detayları kontrol etmek seni güvenceye alıyor. Sabırlı duruşun, olası resmi krizleri bütünüyle engelliyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Mars ile Uranüs’ün kavuşumu duygusal hayatında bütünüyle sürpriz ve asi bir uyanış yaratarak ipleri eline almanı destekliyor. İlişkin varsa, rutinleşen beraberliğinde aniden özgürlük talep edip partnerini şok eden ama ilişkiyi tazeleyen beklenmedik çıkışlar yapıyorsun. Bekarsan, standartlarının bütünüyle dışında olan, eksantrik, asi ve zekasıyla seni aniden çarpan o marjinal insanlara hiç düşünmeden şans tanıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…