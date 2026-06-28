Sevgili Yay, bu hafta başı Jüpiter'in Aslan burcuna geçişi kalp kaslarını, dolaşım sistemini ve üst sırt bölgesini bütünüyle vurgulayarak bu alanlarda enerji artışı veya çarpıntı yaratabiliyor. Postürünü düzeltecek pilates egzersizlerine yönelerek bedenine taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içinde bir kardiyolojik değerlendirme randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Ay'ın Kova burcuna geçişi ise ayak bilekleri, baldırlar ve nörolojik sistem üzerinde hassasiyetler oluşturabileceğini gösteriyor. Sinirleri yatıştıran bitki çaylarına ve dinlendirici pozlara yöneleceğin bu süreçte kendine şefkat göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…