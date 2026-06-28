Sevgili Koç, bu hafta ortası Ay ile Plüton kavuşumu hücresel boyutta derin bir dönüşüm enerjisi başlatarak toksinlerden arınma sürecini hızlandırıyor. Yoğun detoks programlarına veya medikal arınma diyetlerine yönelerek bedenine taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içinde kan değerlerini kontrol ettireceğin bir check-up randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Ay ve Jüpiter karşıtlığı ise karaciğer fonksiyonlarını ve kan şekerini zorlayabilecek abartılı beslenme eğilimlerine karşı dikkatli olmanı gösteriyor. Şeker tüketimini sınırlayarak insülin direncini korumaya alacağın bu süreçte kendine şefkat göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…