Sevgili Koç, bu hafta başı Oğlak burcunda gerçekleşen Dolunay, uzun süredir verdiğin yaşam mücadelesinin somut hasadını almanı fısıldıyor. İster yıllarca okuduğun bir okulun diplomasını al, ister yıllarını verdiğin bir sektörde kendi pozisyonunu netleştir; görünür sonuçlar elde ederek adımlarını güvence altına alıyorsun. Emeklerinin bütünüyle karşılık bulması, toplum önünde sana sarsılmaz bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında başlayan Merkür retrosu ise geçmişte yarım bıraktığın evrak işlerini veya askıya alınan planları revize etmen için seni bir mola vermeye zorluyor. İleriye atılmak yerine geriye dönüp eksiklerini kapatmak, hayat düzeninde olası hukuki veya resmi krizleri engelliyor. Geçmişi temize çekerek ilerlemek, geleceğini çok daha sağlam bir zemine oturtmanı destekliyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Mars ile Uranüs kavuşumu, duygusal hayatında anlık ve sürprizli uyanışlar yaşayarak çizgi dışı kararlar almanı destekliyor. İlişkin varsa, yıllardır süregelen ama seni tatmin etmeyen o monoton düzeni aniden bitirme cesareti bularak kendi özgürlüğüne adım atıyorsun; bu beklenmedik kopuş aslında ruhunu özgürleştiriyor. Bekarsan, sıradan ve güvenli profilleri tamamen reddedip hayatına aniden giren, aykırı ve seni zihinsel olarak sarsan marjinal insanlara şans tanıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…