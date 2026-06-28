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Koç Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 29 Haziran - 5 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta başı Oğlak burcunda gerçekleşen Dolunay, uzun süredir verdiğin yaşam mücadelesinin somut hasadını almanı fısıldıyor. İster yıllarca okuduğun bir okulun diplomasını al, ister yıllarını verdiğin bir sektörde kendi pozisyonunu netleştir; görünür sonuçlar elde ederek adımlarını güvence altına alıyorsun. Emeklerinin bütünüyle karşılık bulması, toplum önünde sana sarsılmaz bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında başlayan Merkür retrosu ise geçmişte yarım bıraktığın evrak işlerini veya askıya alınan planları revize etmen için seni bir mola vermeye zorluyor. İleriye atılmak yerine geriye dönüp eksiklerini kapatmak, hayat düzeninde olası hukuki veya resmi krizleri engelliyor. Geçmişi temize çekerek ilerlemek, geleceğini çok daha sağlam bir zemine oturtmanı destekliyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Mars ile Uranüs kavuşumu, duygusal hayatında anlık ve sürprizli uyanışlar yaşayarak çizgi dışı kararlar almanı destekliyor. İlişkin varsa, yıllardır süregelen ama seni tatmin etmeyen o monoton düzeni aniden bitirme cesareti bularak kendi özgürlüğüne adım atıyorsun; bu beklenmedik kopuş aslında ruhunu özgürleştiriyor. Bekarsan, sıradan ve güvenli profilleri tamamen reddedip hayatına aniden giren, aykırı ve seni zihinsel olarak sarsan marjinal insanlara şans tanıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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