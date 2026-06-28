Sevgili Koç, bu haftaya Mars ve Uranüs kavuşumunun getirdiği o elektrikli ve asi tınıyla başlayarak duygusal hayatında tahammül sınırlarını bütünüyle kaldırıyorsun. Sürekli alttan alan taraf olmaktan vazgeçip kendi kurallarını koymak ve isyan etmek beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Boyun eğmeme arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinin seni kısıtlamaya çalışan en ufak bir cümlesine bile beklenmedik, sert bir tepki vererek ipleri aniden koparma noktasına gelebiliyorsun. Radikal barındıran bu uyanış, sana kendi bireyselliğini hatırlatıyor. Bekarsan, çevrenin sana uygun gördüğü o klasik profillere tamamen kapıyı kapatıp, tarzı ve vizyonuyla herkesi şaşırtacak sıra dışı insanlara yöneliyorsun. Sana özgürlük vadeden, isyankar ve zeki bir karakter ruhunu bütünüyle canlandırarak kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…